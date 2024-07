Az utóbbi, szinte elfeledett szóra nemrég csodálkoztam rá. Ismertem persze, de a családban talán édesanyám használta utoljára, a jelentése: a saját konyhánknak a kertje, vagyis, ahol a család betevő falatját teremtjük elő. Egy, a növényvédelmi furmányokkal felkent szakember frissítette fel vele a szókincsünket, előadása után elárulta, a kertészetekkel, a piacra termelőkkel ellentétben a saját konyhakertjében a család asztalára szánt zöldségektől, gyümölcsöktől ő is igyekszik vegyi fegyverek nélkül távol tartani kártevőket, a betegségeket, s a növények táplálásáról is hasonló elvek mentén gondoskodik. A biodiverzitás, a növénytársítás sokat segít, a csomborok, körömvirágok, büdöskék, kaprok és egyéb fűszernövények között kevesebb az esélyük a fenevadaknak - legyeknek, férgeknek, hernyóknak, levéltetveknek - , hogy megtalálják kedvenc zöldségüket. Az idei év, lekopogom, kedvezett a bio-, és öko-kertészkedésnek. Eddig kegyes volt hozzánk az időjárás, a kérdés, mit művel majd veteményesünkkel a tomboló kánikula.

A cukkínit fiatalon a zsenge héjával együtt használhatjuk

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az éppen most viruló növények között a paprika és a paradicsom szerencsésen túljutott a kamaszkoron, hamarosan kezdődhet a lecsószezon, a kabakosok pedig egyenesen a fénykorukat élik. A tökfélék (Cucurbitaceae) családjának Benjáminja az uborka, amely miatt az utóbbi években pár kolumnát telesírtam kudarcaimat panaszolva, az idén remekel. Úgy látszik, sikerült gyülekezete számára megtalálnunk a kertben az ideális a helyet, díjazzák a bőséges tehéntrágya-ellátmányt is, s jó néven veszik, hogy szomjazniuk sem kell. Kiskoruk legnagyobb ellenségét, a spanyolcsiga-armadát is szerencsésen kijátszottuk - akár a paprikát és a paradicsomot, az uborkát is palántaként cserépben előneveltem, ráadásul sikerült csapdákba csalni a feneketlen bendőjű nyálkás bőrű csúszómászókat.

Az uborka hálás a támasztékért, készségesen belakja a kifeszített hálót

Fotó: Fincza Zsuzsa

Summa summarum: a kamra polcain már szinte elegendő üveg uborka-savanyúság sorakozik, a salátának valóból is több zacskóval lefagyasztottam, sőt, a legújabb kedvencünk, a számos variációban elkészíthető, hidegen is kiváló uborka-krémleves alapanyaga ugyancsak a mélyhűtőben tartózkodik. Megjegyzem: bár az uborkát (kabakos testvéreivel együtt) a zöldségek között tartjuk számon, a botanikai besorolása szerint valójában gyümölcs (a magházban található magokat körülvevő húsos termés miatt). Mindenesetre antioxidánsokban gazdag, tápláló kertlakó, emellett alacsony kalóriatartalmú, sok vizet és oldható rostot tartalmaz, így ideális a hidratálásunk elősegítésére. Az egészségügyi előnyeinek maximális kihasználása érdekében együk a zsenge héjával együtt, a hámozással csökkentjük a rostok, vitaminok és ásványi anyagok mennyiségét. Nem csak a konyhában, a fürdőszobában is hasznát látjuk: a pépje puhító, nyugtató tulajdonságairól ismert, bátran az arcunkra kenhetjük (főleg, ha bio), elvégre már Kleopátra is szépészkedett vele.