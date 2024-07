Kardos Csaba szervező tájékoztatása szerint a hazai UAZ és GAZ gépjárművek szerelmesei mellett külföldről is érkeznek újabb vagy régibb autókkal. Tavaly Macedóniából és Németországból is megjelentek többen a rendezvényen az érdeklődők örömére. A program szerint szombaton ügyességi vetélkedők, autó szépségverseny várja a látogatókat, de a gyerekeknek is készülnek ugrálóvárral. A szombati ismerkedés és bemutatók után vasárnap tereptúrára indulnak az autósok a járgányokkal. A programokon részt venni csak UAZ és terepes GAZ gépjárművekkel lehet, de szívesen látják a helyszínen azokat, akik érdeklődnek a rendezvény és a felvonuló járművek iránt. Tavaly összesen 47 UAZ, illetve GAZ jármű volt jelen, ezzel megdöntötték az előző évi rekordot, idén is hasonló számú résztvevőre számítanak.