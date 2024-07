A Kész cirkusz! című új ifjúsági regény és szerzője július elsején délután Gutorföldére, pontosabban Náprádfára invitálta az érdeklődőket. Turbuly Lilla ugyanis ebben a zalai kis faluban nőtt fel, ideje egy részét ma is itt tölti, sőt, vendégül lát írókat, több kortárs regényt fejezett már be írója a Holdudvar névre hallgató udvaron álló házban.

A Kész cirkusz! című ifjúsági regény címlapja

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Gutorfölde, Náprádfa mint helyszín fontos, hiszen a regény alapötlete innen, egy gyerekkori vándorcirkuszos élményből és utána a klubkönyvtár udvarán szervezett cirkuszos játékból származik. Hogy miképpen alakul a két főszereplő kislány története, abból Matola Norbert színművész felolvasása adott ízelítőt, akitől Turbuly Lillának a faluhoz kötődő verseiből is hallhattunk néhányat. Baráti találkozónak is beillett a könyvbemutató, hiszen a vendégek régről, többen gyerekkora óta ismerik a szerzőt, s örömmel tölti el őket, hogy rajta keresztül Náprádfa is színhelyévé válik a hazai regényeknek.

Az ifjúsági történetek még a pöttyös és csíkos könyvek korszakában kamaszként ejtették rabul a szerzőt. A nagy sikerű sorozat nyomán újat indított a Móra Kiadó BFF sorozatcímmel. (Jelentése örök legjobb barátok, az angol best friends forever kifejezés rövidítése.) E sorozat első darabja Turbuly Lilla kötete.

Turbuly Lilla Matola Norbert kérdéseire válaszolva adott számot az eső elől a házba húzódóknak az ötletről, a szereplőkről, Tittiről és Milláról, rajtuk keresztül két világ találkozásáról, de az otthon, a falu, a gyerekkor nem múló vonzásáról, a regényírás lillás szabályairól is szó esett. Kiderült, a könyvek kicsit egymásra épülnek, a figyelmes olvasók ugyanis egy-egy továbbgördített motívumot, illetve helyszínt lelhetnek, azonosíthatnak az újabb kötetekben. Az író nem használja az aktuális tininyelvet, mivel szerinte az túl gyorsan változik, a köznyelv tartósabb, évekkel később is érthető marad. Finoman és a végére feldolgozottan épül a regénybe egy életveszélyes helyzet, a traumafeldolgozás, de a tartópillére a kalandos kamaszélet, amelynek szerves kísérője a kutya mint állandó szereplő. A nagyszülők is megjelennek, az író-olvasó találkozók tapasztalata ugyanis, hogy a gyerekek szeretik a nagyikaraktereket. A Kész cirkuszban nyomozás is indul a nagyapa után. Nem maradt ki a tini szerelmi szál sem természetesen, és további zalai helyszínt is felismerhetünk.