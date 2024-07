A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak ajánlotta fel az értékesítésből származó bevételt K. Sabján Ferenc költő

A zalaegerszegi Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak ajánlotta fel K. Sabján Ferenc nagykanizsai költő a Csendes üzenet című verseskötetének értékesítéséből befolyt bevételt, amit pénteken adott át a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályán dr. Gárdos László osztályvezető főorvosnak, az alapítvány alapítójának és Pappné Kerkai Bernadett főnővérnek. K. Sabján Ferenc hatodik kötetét az ünnepi könyvhéten mutatták be júniusban a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban. A költő az adomány átadásán koraszülöttnek nevezte kötetét, mert nem tervezte annak megjelenését. Az ok, ami miatt megírása mellett döntött, hogy családját a közelmúltban trauma érte. Elhatározta, hogy támogatni fogja a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt a Csendes üzenet című kötete 100 példányának eladásából befolyt bevétellel. A szponzorok és a vásárlók érdeme, hogy ezt meg tudta tenni, hangsúlyozta a nagykanizsai költő.

Egyre több diák ismeri fel a körforgásos gazdaság jelentőségét

Az idei felvételi eljárásban a Pannon Egyetem megtartotta piaci pozícióját a vidéki egyetemek között. A 2024/2025-ös általános eljárás keretében 1605 jelentkező kapott pozitív felvételi döntést. A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban pénteken az egyetemi központ megbízott főigazgatója, Gerencsérné dr. Berta Renáta és dr. Holczinger Tibor főigazgató-helyettes tartott sajtótájékoztatót. Szerintük egyre több diák ismeri fel a körforgásos gazdaság és az ehhez kapcsolódó szakok jelentőségét. Ezzel együtt a mérnöki, informatikai és a gazdaságtudományi területeiken is szépszámú jelentkezőben bíztak, fogalmazott a megbízott főigazgató. A jelenlegi helyzetben a gazdaságtudományi területre jelentkezők létszáma a felvehető felső létszámkorlát miatt visszaszorult az állami képzés tekintetében, de a költségtérítéses képzésre továbbra is van lehetőség a pótfelvételi eljárásban. Hozzátette: a mérnöki területen nagy népszerűségnek örvend a gépészmérnök szak, melyen a jelentkezők levelező képzés keretében tanulhatnak. A vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzésük idén magyarul indul, míg az elmúlt években külföldi hallgatók körében is népszerű volt a szak. A mérnöki alapszakokon túl a körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterképzésük is szép számú felvett hallgatót eredményezett, melyet levelező képzésben indítanak idén is.