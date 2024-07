Átadták az első hazai gyártású Lynxet Zalaegerszegen

Átadták a Magyar Honvédségnek a Rheinmetall zalaegerszegi telephelyén gyártott első Lynx KF41 gyalogsági harcjárművet a zalai vármegyeszékhelyen. Az átadáson Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Björn Bernhard, a Rheinmetall járműrendszerek üzletágának vezérigazgatója és Paul Walf, a Rheinmetall Hungary Zrt. vezérigazgatója is köszöntötte a vendégeket. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiiparra minden országnak szüksége van. Ez azt jelenti, hogy az egykor legendás teljesítményre képes magyar hadiipart újra kellett, újra kell építeni, hangsúlyozta. A Rheinmetall-lal kötött szövetséget méltatva kijelentette, hogy 2020. szeptember 9-e óta mintegy 2 milliárd 700 millió eurót mozdít meg a program, amelynek végén 218 darab Lynx KF41HU páncélozott gyalogsági harcjármű áll rendszerbe a Magyar Honvédségben. Mint mondta, ez egy másik univerzum a régi BTR-hez képest.

Nagy létszámmal "üzemel" a nyári napközis tábor Zalaegerszegen

Nyolc héten át, augusztus 16-ig várják idén a 6-16 éves gyerekeket Zalaegerszegen a nyári napközis táborba, a helyszín ismét az Apáczai Művelődési Központ. Hétfőnként először az ismerkedésről szól a nap, a továbbiakban a jól bevált tematika és programrend szerint felügyelnek a gyerekekre a Keresztury VMK munkatársai, illetve a felkért pedagógusok, nyári diákmunkások, valamint közösségi játékokkal készülnek a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái. Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy az érdeklődés, ami érthető, hiszen a szülőknek nagy segítség a napközbeni ellátás, most indult a negyedik turnus, felelte érdeklődésünkre Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója. Múlt héten mintegy 140 fiatal érkezett, előtte héten és most is több mint százan vannak. Az előzetes érdeklődés alapján elmondható, hogy a következő hetekben is hasonló lesz a létszám. Az önkormányzat támogatja a nyári napközis tábort, a családoknak csupán a napi háromszori étkezés árát kell befizetni. Jelentkezni mindig az adott hét előtt szerdáig, az étkeztetés befizetésével lehet. Természetesen a hátrányos helyzetű családok kedvezményt kapnak - tette hozzá Flaisz Gergő.