Gadányi Pál dudakészítő emlékkiállítása Gébárton

Az utolsó nagy Kárpát-medencei dudás és dudakészítő emléke és munkássága előtt tiszteleg az az időszaki tablókiállítás, ami augusztus 13-ig látogatható a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A Csoóri Sándor Alap által támogatott, Gadányi Pál életútját bemutató tárlat anyagát dr. Végh Andor népzenész, dudakészítő, a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszékének docense bocsátotta közre és mutatta be a „Hejj regő rejtöm…” népzenei táborban. Az újító, kísérletező és mindig vidám mester 2022. október 9-én hunyt el 90 évesen. Gadányi Pál dudakészítő, dudás, a Népművészet Mestere egyedülálló örökséget hagyott az utókorra, mesélte Végh Andor népzenész, aki személyesen ismerhette őt. A rendkívül dolgos és vidám mester életútját horvátul és magyarul olvashatjuk a kiállításon, emellett megismerhetjük az ősi dudakészítés folyamatát.Az 1960-as évektől kezdve saját maga kezdett el dudákat készíteni, több mint ötven hangszer fűződik a nevéhez. Leginkább a négysípos típust kedvelte, amelyet nem szájjal, hanem karral irányított fújtatóval kell megszólaltatni.

Bővíti üzemét az Einhell Kft. a sormási ipari parkban

A kormány beruházásösztönzési stratégiájának fókuszában most a délnyugat-magyarországi térség áll, a cél elősegíteni a régióbeli vármegyék iparának gyors fejlődését – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten annak kapcsán, hogy az Einhell Operations Kft. közel 2 milliárd forintos fejlesztést hajt végre a sormási ipari park területén, melyhez mintegy 400 millió forintos állami támogatás társul. A bejelentésen részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy fogalmazott: ahogy Nagykanizsa, úgy a várostól nem messze lévő Sormás is jó logisztikai elhelyezkedéssel bír, amit egyre több cég és vállalkozás ismer fel. Nagykanizsán rendelkezésre áll a megfelelő számú és képzettségű munkaerő, így ezzel a beruházással tovább szélesedik a munkaerőpiac, mondta a képviselő, aki hozzátette: ahogy eddig, úgy a jövőben is a térség fejlődéséért dolgozik.