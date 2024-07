Lentiben látogatott kedden a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny zsűrije. A delegáció tagjait Horváth László polgármester fogadta hivatalában és adott tájékoztatást a város fejlődéséről, felkészültségéről, környezetszépítő programjairól. Ezt követően járták be a várost, hogy a zsűri tagjai tapasztalatokat szerezzenek az elmondottakról. Ambrus Mária Zsófia táj- és kertépítészmérnök kiemelte, hogy Lentiben a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióba 800 embert tudnak megmozgatni, ami óriási eredmény, hisz a város közterületeinek alakítása, az élhetőség biztosítása nem csak az önkormányzat feladata, hanem az itt élőké is. Horváth László polgármester arra emlékeztetett, hogy a Virágos Magyarország verseny kiírásain Lenti több alkalommal szerepelt eredményesen és kapott díjat, de arról is örömmel számot be ismét, hogy a lentiek szeretik tisztán tartani környezetüket és sokat tesznek ezért a helyi intézményekkel, cégekkel együtt.

A Keszthelyi Folkfeszt két napon át kínált koncerteket s táncházakat

Idén is várta a népzene s a néptánc kedvelőit a kétnapos Keszthelyi Folkfeszt, amelyen hazai és külhoni fellépők varázsolták el a Balaton-parti publikumot. Szombaton a Zenepavilonnál bemutatkozott a zalai publikumnak az idén alakult Hunclorique formáció, amely két jól ismert előadó, Boggie és Petruska egyedi stílusát ötvözi a népzenei hagyományokkal. A két nap során a lelkes publikum láthatta a Puerto Greco duó, a Kanizsa Csillagai, az Iszka banda és a sármelléki Tüskevár táncegyüttes műsorát is, a programot pedig – a hőség ellenére, kora esténként – mindkét napon táncház zárta a Balaton-parton. A Keszthelyi Folkfeszt immár tizenhatodik esztendeje csábítja a határtalanul magyar s ezzel együtt közép-európai népi kultúra iránt érdeklődőket, ám emellett a program rendre kitekintést nyújt az öreg kontinens zenei és táncos hagyományaiba is.