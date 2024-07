Polgárőrök is vigyázzák majd a rendet a Lenti TE meccsein

Fokozott jelenléttel vigyázzák a rendet a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület tagjai a Lenti Torna Egylet mérkőzésein a bajnokság kezdetétől. Nemrégiben erről egyezettek az illetékesek a sportcentrumban. Szabó Gábor, a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy élő együttműködési szerződésük van a sportegyesülettel, most a szezon kezdetén ezt megújítják. Hozzátette, hogy idén 350 ezer forint működési támogatást kapott polgárőr szervezetük a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Fentős Tibor, a bajnoki mérkőzések főrendezője működik együtt a polgárőrökkel, ő osztja el a szolgálatban lévőket, annak megfelelően, hogy a pálya melyik részére kell nagyobb figyelmet fordítaniuk.

Zalakaros várossá nyilvánítását ünnepelte a hétvégén

Zalakaros várossá nyilvánításának 27. évfordulóját ünnepelte a hétvégén. A megnyitó ünnepséget a Kertmoziban tartották pénteken, ahol köszöntötték a babákat, a fiatalokat, s átadták az idei év városi kitüntetéseit is. Az esemény kezdetén Novák Ferenc polgármester és Tulok Anett jegyző köszöntötték a 2023. július 1-je és 2024. június 30-a között született 22 babát, akik babakendőt kaptak. Majd dr. Háda László plébános és Hella Ferenc református esperes megáldotta a gyerekeket. Ezt követően azokat a fiatalokat is elismerték, akik az idei évben töltik, töltötték be a 18. életévüket, az elmúlt évben a településen 13 ifjú vált nagykorúvá. Az ünnepségen átadták a lokálpatriótákat elismerő kitüntetéseket. Díszpolgári címet kapott dr. Háda László és Kiss Mihály. Zalakarosért kitüntető címet vehetett át Nagel Anna, emlékplakettet kapott Müller István és Klein Brúnó. A város közszolgálatáért Mándliné Nagy Erika, a turizmusért és a vendéglátásért Stampf Mihály érdemelt díjat. A sportban végzett tevékenységéért Sinkovics Norbertet ismerték el. A legjobb ifjú tehetség Vékony Bence Zsolt lett.