Teljes útzár hétfőtől Zalaegerszegen, a Kisfaludy Sándor utca két szakaszán

Zalaegerszeg önkormányzata július elsején kezdte meg a vízi-közművek cseréjét is a Kisfaludy utca Kossuth és Ady utca közötti szakaszán, teljes útzár mellett. Bali Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a szakemberek a napokban végeznek a szennyvízvezeték megújításával, melyet követően nekiállnak az ivóvízhálózat rendbetételének. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki a dolgozóknak, hogy a hatalmas hőség ellenére az ütemtervnek megfelelően halad a munka. Elmondta továbbá, hogy július 15-től, hétfőtől az E.ON megkezdi a Kisfaludy utca Mártírok útja és Ady utca közötti szakaszán a gázhálózat rekonstrukcióját, ami miatt itt is teljes útzár lesz. Az Ady-iskola előtti szakaszon augusztus végére, a Kossuth és Ady utca közti szakaszon pedig szeptember közepére végeznek a munkálatokkal.

Közel 100 méteren újult meg a járda a Becsali úton, Zalaegerszegen

Befejeződött Zalaegerszegen a Becsali úti járda felújításának első üteme. A beruházás az arányos városfejlesztési program jegyében valósult meg; az 1–11. számú ingatlanok előtt közel 100 méter hosszban építették újjá a járdát. Az érintett járdaszakasz több helyen volt aszfalthiányos, illetve szabdalt a közmű-rekonstrukciók miatt. Felújítását ez indokolta, amit az ott lakók is kértek. Szilasi Gábor, a településrész önkormányzati képviselője beszélt erről a szerdai sajtóbejáráson, kiemelve azt, hogy most végre megújulhatott. A munkát folytatni kívánják, hiszen további járdaszakaszokra is ráfér a felújítás a Becsali úton. Körzetében a Pityke utcában az útburkolat mart aszfaltos megújítása a nyár végéig megtörténhet. A Sugár utcában az alsóerdei és besenyői átkötő szakasz helyreállítása a későbbiekben valósulhat meg, amelynek kivitelezésére hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, mondta el Szilasi Gábor.

Szakmai könyvtáros túra, élményekkel Nagykanizsán

A városkörnyéki könyvtárat és információs helyeit látogatták meg nemrég a Zala Vármegyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerben (KSZR) dolgozó könyvtárosok. A hagyománnyá vált szakmai nap az idei évben a nagykanizsai körzeti KSZR könyvtáraira esett. A Halis-könyvtár munkatársai 46 településen végeznek szakmai munkát, segítik a könyvtárosok munkáit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ellátási rendszerében. A szakmai nap keretein belül bemutatkoztak a könyvtárak, a könyvtárosok számot adnak a településen végzett munkájukról.