Csuklós, elektromos autóbuszt tesztel a Volánbusz Zalaegerszegen

Csuklós kivitelű, tisztán elektromos meghajtású autóbuszt tesztel a Volánbusz július 3. és 14. között Zalaegerszeg helyi közlekedésében. A társaság elektromos flottájának csaknem felét alkotó, szóló (nem csuklós) BYD e-buszok már több mint egy éve több településen bizonyítják kiváló minőségüket. A közlekedési vállalat utasai és szakemberei most az első, Magyarországon gyártott csuklós BYD-t is kipróbálhatják a zalai vármegyeszékhelyen, tájékoztatta portálunkat a Volánbusz Zrt. A BYD eBus B18 típusú, alacsony padlós jármű utasforgalmi próbáját a Volánbusz július 3. és július 14. között tartja Zalaegerszegen, ahol a társaság már számos tapasztalattal rendelkezik az alternatív meghajtású autóbuszok tesztelése és üzemeltetése terén.

Népi hangszerek kerültek a zeneiskolába

A Csoóri Sándor Alap pályázatán 800 ezer forintot nyert a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI Kanizsai Zeneiskoláért Alapítványa, amiből két szakmai nap szervezése mellett hangszereket és kottákat is vásárolhattak. Baráth Adrien, az intézmény igazgatója elmondta: a pályázat révén még tavasszal két szakmai programot valósítottak meg. Az egyiken a novai származású Junior Prima díjas népdalénekes és népzenész, Gubinecz Ákos volt a vendég. Scheiber Krisztina hozzátette: mintegy 40 növendékük örömére a moldvai muzsika elsajátításában nagy szerepe lesz mindkét új hangszernek. A koboz arab eredetű, török közvetítéssel került Európába, az udvari zenében használták, így épülhetett be a népzenébe később. A dob a 20. században került be a moldvai népzenébe, valószínűleg fúvós bandák révén.

Az agrárdiploma a jövő befektetése, diplomaosztó Keszthelyen

Százharmincan vették át diplomájukat a MATE keszthelyi Georgikon campusán. Az oklevélátadó ünnepélyen prof. Gyuricza Csaba rektor kiemelte, az agrárszakembereké a jövő, hiszen munkájukra egyre nagyobb szükség van a világ társadalmaiban. Felértékelődött az ágazat és a hivatás, folytatta a rektor. Ellátási rendszerek rendeződtek át, nőtt a világ népessége, s úgy kell élelmiszert előállítanunk globális szinten, hogy egyre csökken a termőterület. Közben ránk törte az ajtót a klímaváltozás, új technológiák jelentek meg, s a versenyképesség mellett felértékelődött a fenntarthatóság, tette hozzá. Dr. Rózsa László, a Georgikon campus főigazgatója arról is beszélt, „napjainkban már nemcsak egy régió, hanem a határokon átívelő, precíziós típusú mezőgazdaság számára kell szakembereket képezni”. Dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke kifejtette, célkitűzésük, hogy a pályakezdő élet- és agrártudományi szakemberek minél nagyobb arányban találják meg helyüket a Nébihnél.