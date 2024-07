AquaCity jótékonysági nap 22. alkalommal

Idén augusztus 17-én, szombaton 22. alkalommal tartják meg a jótékonysági családi napot a zalaegerszegi AquaCity Vízicsúszda- és Élményparkban. A rendezvény bevételéből a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezet fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthonának belső felújítását kívánják támogatni, hangzott el kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Az elmúlt 22 évben sokféle célt támogattak, a kórházat, az egészségügyi és szociális alapellátást, a nevelési intézményeket és a sportot érintve. Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, segíteni kívánnak a nehéz élethelyzetben lévő családokat befogadó otthon belső felújításában, amit a fenntartó önerőből nem tud megvalósítani. Vigh László országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a jótékonysági nap sikeréhez mindenki hozzájárul. A cégek támogatásukkal, a fürdőzők a belépőjegy árával, a főzőcsapatok, amelyek a hozzávalókat is beszerzik, az ételek árusításából származó bevétellel. Az AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark pedig ismét örömmel ad helyet a jótékonysági családi napnak. Ezt Böcskey Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezető igazgatója mondta. Hozzátette, jó időre számítanak, de a biztonság kedvéért esőnapot tűztek ki augusztus 18-ára.

Először szervezett napközis tábort gyerekeknek a nagykanizsai Thúry György Múzeum

A Thúry György Múzeum most először saját, tematikus napközis tábort szervezett általános iskolás gyerekeknek, akiknek egy hétig különféle korokon átívelő időutazásban lehet részük, miközben gazdag ismeretanyaggal gazdagodhatnak. A foglalkozásokról dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója elmondta: a város és környékének napközis táborait látogató gyerekeket eddig minden nyáron vendégül látták és persze az idén is így lesz. A tábor elején a mamutok világába kalauzolták a főleg általános iskolás korú 15 gyermeket. Ezt a foglalkozást Szmodics-Tugya Beáta archeozoológus vezette, a múzeum leleteit megérinthették a gyerekek, megtudhattak a jégkorszakról számos érdekességet. Aztán a képzeletük szárnyán visszarepülhettek az őskorba is a Pillantás a múltba – A bronzkor évszázadai Zala vármegyében című új kiállítás segítségével. S betekinthetnek a kulisszák mögé, vagyis még a régészeti raktárban is tehetnek egy sétát. Itt kiderülhet, miként működik egy múzeum, hogyan kell tárolni a leleteket.