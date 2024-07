Az összesen 540 méter hosszú szakaszból az első ütemben 260 méter újult meg - tájékoztatott Kondákor József polgármester. Hozzátette, hogy pályáztak a fennmaradó rész megújítására is a faluprogramban, bíznak benne, hogy siker koronázza törekvéseiket és folytathatják a járda rendbe tételét, hogy egységes, szépen kialakított falukép köszöntse az arra járókat.

Megtekintette a beruházást Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki gratulált az újabb, a helyi közösséget szolgáló fejlesztéshez. Elmondta, hogy a kormányzat továbbra is ügyel a vidék Magyarországára s a Magyar Falu Program is folytatódik.

A polgármester továbbá arról is beszélt, hogy májusban Kerkateskánd-Szécsisziget-Dobri vonalában a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esők jelentős károkat okoztak a zártkerti utakban. Ezek egy részét helyreállították, illetve vis maior programba pályázatot nyújtottak be a továbbiak rendbe tételére. Tormaföldén – tette hozzá- jelentős, több mint 7 kilométer hosszban kezel az önkormányzat hegyi utakat.

Kondákor József arról is tájékoztatott, hogy ha sikerül a szükséges forráskiegészítést megkapnia az önkormányzatnak, akkor várhatóan elkezdődik a Szent János-hegyen a kilátó, helyi termelői piac építése.