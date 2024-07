A kerékpáros bejárás első helyszíne a Rédics felé vezető felújított kerékpárút városból kivezető szakasza volt, majd a felújított, kerékpáros közlekedésre alkalmassá tett Gyár és Lovarda utakon érkeztek meg a Balance Medical Centerbe, ahol az egészségügyi szolgáltatásokkal ismerkedtek meg a vendégek.

Itt Vigh László elmondta, hogy öt esztendeje indította el a kerékpáros bejárást, melynek célja, hogy a hivatalos rendezvényeknél kötetlenebb formában tekinti meg választókörzete településeit ezen alkalmakkor, megtekintik a fejlesztéseket, meghallgatja a kéréseket és egyeztetnek a jövőbeni tervekről is.

- Lentiben négy éve kerékpároztunk közösen utoljára, azóta számos fejlesztést valósított meg az önkormányzat, új létesítmények is készültek, s bár ezeket jórészt felavattuk, mégis fontos, hogy lássuk, hogyan állunk a választókörzetben, meddig értünk el és még mit szeretnének a helyiek. Feladatom, hogy segítsem a célok megvalósítását és a források biztosítását.

Süsüt ábrázolja az új virágkompozíció balról Czigány Ádám önkormányzati képviselő, Horváth László, Ladányi Ibolya, Héra József önkormányzati képviselő, Törgyekes-Táncos Viktória, Vigh László, Drávecz Gyula alpolgármester

Fotó: Korosa Titanilla

Horváth László polgármester arról beszélt, hogy az elmúlt négy évben tíz milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztés valósult meg Lentiben, volt a projektek közt intézményi felújítás, de megtörtént közlekedési felületek megújítása, építése és a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója is 14 kilométer hosszban.

- Sokat fejlődött Lenti az elmúlt időszakban, úgy az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények modernizálását tekintve, illetve a város is szépült, megőrizve vidéki jellegét – tette hozzá. - Új látványelem településünkön a nemrégiben elkészült, Süsüt illusztráló virágkompozíció, ezzel tovább bővült azon attrakciók száma, amelyeknél szívesen fotózkodnak a turisták. Bővült a gyógyfürdő létesítménye is a Balance Medical Center egészségcentrummal, ahol 19 terápiás helyen mintegy 100 kezelést lehet igénybe venni, egy részük támogatott, illetve vannak, amelyek fizetősek. Egyes elemei, köztük az oxigénterápiás berendezés, egyedülállóak. Továbbá a termálfürdő melletti játszótérrel is bővült a kínált, illetve tervezzük, hogy a fürdőnél napelemparkot létesítünk.