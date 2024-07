Minden családnál nehéz a nyári szünet alatt megoldani a gyermekek felügyeletét, így a zalai rendvédelmi szerveknél dolgozók csemetéi négy héten át táborozhattak a zalaegerszegi sportcentrumban.

A police.hu cikke szerint, a rendőrség támogatásával, szakmai felügyeletével megvalósuló napközis táborban több mint 30 iskolás vett részt. A gyerekek heti turnusokban, változatos programokon ismerkedhettek meg szüleik munkájával, de kirándultak, számháborúztak, élménypedagógiai és kreatív foglalkozásokon vettek részt, és egy szabadidőparkba is elmentek. Meglátogatták a rendőrséget is, ahol jármű-, fegyverzettechnikai és kutyás bemutatót nézhettek meg, de prevenciós képzésben is részesültek.