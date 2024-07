A kötet címlapja

Fotó: ZH

„Miután az unokámat érte, ami érte, úgy döntöttem, hogy a koraszülöttvédő szervezet számára ajánlom fel ezt az összeget”, nyilatkozta a hosszabb szünet után az ünnepi könyvhétre új kötettel jelentkező K. Sabján Ferenc nagykanizsai versíró a városi médiában, ekképp indokolva a verseskönyv bevételének felajánlását.

A „Csendes üzenet” című kötete teljes bevételét a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány munkáját kívánja támogatni.

Az idei tavaszi ünnepi könyvhéten, a Halis István Városi Könyvtárban mutatták be K. Sabján Ferenc hatodik kötetét. Az alkotó nem ismeretlen lapunk olvasói előtt, korábban a szombati versrovatunk állandó szerzője volt, köteteinek megjelenését, az érdeklődési kör változásait hosszú évekig figyelemmel kísértük. Az 1954-ben Kanizsán született, tehát idén hetven éves férfi verselő pályaíve 1976-ban vette kezdetét, a tűzoltóként 3 évig Salgótarjánban is dolgozó Sabján Ferenc, mint többször elmondta, már a feleségével való levelezéseihez is csatolt egy-egy romantikus hangvételű verset. A gazdag nagykanizsai irodalmi élet szereplői közt a legtermékenyebbek közé tartozott, szinte folyamatosan írt, közkinccsé téve érzelmeit. Az ihlet, ahogy ő maga fogalmaz az olvasóihoz intézett kötetindító megszólalásban, sosem hagyta el.

A Kardos Ferenc által szerkesztett, a szerző saját természetfotóival illusztrált Csendes üzenet című könyvben szerény ars poetica húzódik meg a Vers és én című költeményben: „Boldog vagyok-/ Mert kicsik közt/ A kisebbik vagyok.../Kínomból is fölver,/ Hogy átzúgjon/ A zeg-zúgon.”

A versírás számára „illatok kergetése, keresés, öröm és vajúdás”, valamint az a biztos tudás, hogy minden versnél van jobb és rosszabb is.

K. Sabján Ferenc témaválasztása a hazai líra hagyományos, mondhatni, klasszikusok által kitaposott útján halad, vállalva a mélyen személyes kitárulkozási vágyat. Ennek jegyében több családi történetet érintő vers is olvasható a Csendes üzenetben, kiegészülve az őt körülvevő valóság visszásságai feletti indulatos szomorúsággal, amit csupán a hit fohászai enyhíthetnek. AHZS