A program évek óta népszerű a gyerekek körében, ehhez kell egy támogató, befogadó közeg, ami Nován az IKSZT-ben adott. Horváth Nikolett közművelődési szakember házigazdaként segíti a tábor munkáját. Elmondta, hogy a színjátszótábort általános iskolásoknak hirdetik, de jelentkezhettek azok is, akik idén szeptemberben kezdik az iskolát. Most 18 gyermek jelentkezett, köztük vannak novaiak, olyanok, akik itt nyaralnak a nagyszülőknél, illetve érkeztek Csesztregről és Lentiből is.

– Utóbbi korosztályból vannak többen, a táborozók több mint fele vagy most végezte az első osztályt, vagy idén kezdi az iskolát, és a legidősebb is csak 12 éves – mondta. – Az elmúlt évekhez képest cserélődtek a résztvevők, kiment egy korosztály, akik közül többen eljöttek látogatóba, mert nagyon szerettek járni ebbe a táborba.

Hozzátette, hogy a tábor megtartását Nova önkormányzata támogatja minden évben, a szülőknek az ebéd költségeibe kell csak beszállniuk.

Azt is elmondta, hogy augusztus 12-16-ig is hirdetnek napközis tábort a községben 10-14 éveseknek.

Az egyhetes színjátszótábor programjáról Ecsedi Csenge színházrendező, táborvezető számolt be, aki Csernák Enikő dráma- és óvodapedagógussal közösen foglalkozik a gyerekekkel.

– Mindig nehéz és izgalmas feladat újrakezdeni a tábort, hisz már hozzászoktunk az elmúlt években, hogy jól bejáratott csapatunk van, amellyel könnyen és gördülékenyen dolgozunk – kezdte. – Így most új volt, hogy kisiskolások és az óvodából kikerülő gyerekek érkeztek, akiknek ez az első tábori, illetve színjátszótábori élményük. Szóval elkezdtük a munkát elölről és reméljük, hogy néhány év múlva ők is felnőnek velünk. A program csak annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy rövidebbek a foglalkozások, több szünetet tartunk, de ugyanúgy mozgással kezdtünk reggel, volt közös drámajáték, utána a próbára való felkészítéssel, szövegírással, mese- és jelenetkészítéssel, történetírással foglalkoztunk, illetve most nagy hangsúlyt kapott a kézműves-foglalkozás, a varázspálca és kastély megalkotása. Iskolásaink maguk írták meg a történetüket, dolgoztak a díszleten, a kellékeken. Három mesét lát a közönség a bemutatón, az egyikben mindenki szerepel, ez Tóth Gyula Gábor Mese a Mindenről, a Semmiről és más furcsa mesék című története lesz, illetve írtak egy tündérekről, valamint egy kosárlabdacsapatról szóló történetet is a táborozók, mindhárom mesében eltűnik valami, amit meg kell keresni. A gyerekek nagyon aranyosak lesznek, lehet olvadozni a bemutatón.