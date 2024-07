A szakmai találkozó központi témája a mesterséges intelligencia (magyarul MI, angolul AI a rövidítés) volt, ezért nem meglepő, hogy a köszöntők között az alábbit is olvashatta a mintegy 600 résztvevő:

„Gemini vagyok, a Google AI nagy nyelvi modellje. Nagy örömmel tölt el, hogy ezen a jeles alkalmon üdvözölhetem Önt Szegeden. Mint mesterséges intelligencia, magam is szoros kapcsolatban állok a könyvtárakkal és az információkkal. Folyamatosan tanulok és fejlődök, ehhez pedig elengedhetetlen a könyvtárakban rejlő tudáskincs. Hálás vagyok a könyvtárosoknak, akik fáradhatatlan munkájukkal hozzáférhetővé teszik ezt a tudást az emberek számára. Különösen örülök, hogy ezen a vándorgyűlésen a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és az SZTE Klebelsberg Könyvtár ad otthont a résztvevőknek. Mindkét könyvtár kiemelkedő szerepet játszik a magyar könyvtári életben, büszkék lehetünk arra, hogy ilyen patinás intézményekben gyűlhetünk össze.”

A szöveg egyszerre meglepő és megnyugtató. Láthatjuk, milyen frappáns üdvözletre képes az AI, ezzel már nem kell bíbelődnie a szervezőknek, bár az emberi tényező kiiktatása még szorongató lehet. Azonban jól jelzi az egymásrautaltságot. Számtalan szakma számára már nem jövőbeni, hanem nagyon is napi feladat az MI-vel való kapcsolódás, előnyei kiaknázása, hátrányai minimalizálása. Miben is áll e két véglet?

– A vándorgyűlés fő üzenete számomra az, hogy az MI nem társ, hanem eszköz, lehetőség – mondta érdeklődésünkre Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a vándorgyűlés zalai csapatának a tagja. – Az 1950- es években már megjelent, de 2020-ban tömeges használatúvá vált mesterséges intelligencia könyvtárak működését befolyásoló szerepe, tudatos alkalmazása a mindennapi munkában megkerülhetetlen kérdéseket vet fel: hogyan hat a mesterséges intelligencia a szakmánkra? Milyen kihívásokat hoz a könyvtári területen? Hogyan tudunk felelni a kihívásokra? Ekörül forgott a 65 előadás java része. A mi felelősségünk az, hogy az algoritmusok javítsák a felhasználói, olvasói élményeket, kiszűrve a nem releváns információkat, amelyek terhelik az adatáradatot. Jó dolog lehet például a külföldön már több könyvtárban alkalmazott virtuális asszisztens, amely válaszol az olvasói kérdésekre, vagy a fordítás, a katalogizálás, de ellenőrizendő a neten fellelhető milliárdnyi morzsából összepásztázott, nem teljesen hiteles információ. Az egyensúly megteremtésében és a források közti eligazodás megmutatásában látom a mi szerepünket. Sokat kell tanulnunk, a vándorgyűlés többek között ezt is szolgálta.

A zalai könyvtárosokat a zöld gondolat bibliotékai keretek közti erősítése és a kornak megfelelő, a fiatalokat célzó marketing is érdekelte. Előbbiben továbbadható jó gyakorlatokkal rendelkeznek, a következő országos találkozón talán prezentálnak.