Szécsényi Szabolcs nem ismeretlen a fürdőváros turisztikai életében. Az elmúlt közel nyolc évben információs és kommunikációs technológia tanácsadói munkakörben dolgozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál Zala és Somogy vármegyében. Ebben az időszakban megismerte a modern településmarketing működését, arculati elemeit, a kihívásokat, amivel küzdenek települések és a helyi vállalkozások. A megszerzett ismeretei, online marketing tudása, kapcsolati hálója, fejlesztési elképzelései Zalakaros segítségére lehetnének.

– A korábban a Tourinform irodavezetőjeként a zalakarosi marketingstratégiák végrehajtásáért, települési nagyrendezvények szervezéséért voltam felelős – fogalmazott Szécsényi Szabolcs. – Ez a tapasztalat is közrejátszott abban, hogy mélyreható ismereteket szerezzek az online és offline marketing területein, beleértve a digitális marketinget, a tartalommarketinget és az ügyfélszerzést. A programszervezésben is van tapasztalatom, abban az időben járt a csúcsra a programkínálat Zalakaroson, egy hétvégén lépett fel a Beatrice, a Neoton és a Bikini együttes. Folyamatosan képezem magam, figyelem a trendeket és a fogyasztói viselkedések változásait, és ezeket az információkat felhasználva próbálok hatékony stratégiákat kialakítani az előttem álló feladatokhoz. Érdekelt vagyok abban, hogy Zalakaroson legyenek vendégek, de abban is, hogy a fizetővendég-szegmens megerősödjön.

Hozzátette: az eredmények elérése mellett fontosnak tartja a csapatmunkát is. Hisz abban, hogy a legjobb eredmények akkor születnek, ha összehangoltan dolgozik egy lelkes és motivált csapat. Szeretne együttműködni különböző szervezetekkel és szakemberekkel, a közös célok elérése érdekében dolgozni.

– Zalakaros nemcsak a természet csodája - ahogy a közel 20 éve megálmodott szlogenünk fogalmaz a térségről -, hanem a szívem csücske is – folytatta Szécsényi Szabolcs. – Hiszek abban, hogy sikerül a jelenlegi Tourinform, kerékpárosház és korzó működését költség és erőforrás szempontjából optimalizálni a lakosok, a vendégek, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban álló vállalkozások maradéktalan megelégedettsége mellett. Számos tervem között szerepel Zalakaros tematikus rendezvénynaptárának kidolgozása. Hónapról hónapra egy komolyabb rendezvény létrehozására törekszem. Ezen túl a szezonon kívül kisebb, épületen belüli rendezvények szervezése, új művészeti koncepció kialakítása a korzón. Például képzőművészek, közéleti személyiségek és boros gazdák meghívása.