Előtte, a török dúlást követően majd százötven évig a település lakatlan hellyé vált. Pusztai Ferenc, Letenye helytörténésze semmivel sem pótolható munkájában feldolgozta a környék török háborúk előtti egyházszerveződését, s a most is büszkén magasodó barokk templom elődjeinek szomorú sorsát is. Az ő kutatásaiból, s más forrásokból is tudjuk, az egykori Zala megyének ez a része 1009-től a veszprémi püspökséghez tartozott. Szent István falusi egyházakról való rendelkezése így szólt: „Tíz falu építsen templomot, amelyet lássanak el két telekkel és ugyanannyi szolgával, továbbá lóval és igásállattal, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apró állattal. A ruhákról és az oltártakarókról a király gondoskodjék, a papról és a könyvekről a püspök.” Vagyis a királyi rendelkezés megteremtette a templom fenntartásához szükséges anyagiakat is. Szent László király István tiszteletére megalakította a zágrábi egyházmegyét. Letenye 1092-től a szombathelyi egyházmegye megalakításáig, 1777-ig ide tartozott. A zágrábi püspökség legészakibb területe a szomszéd falu, vagyis a bekcsényi (mai becsehelyi) főesperesség volt. Az 1334-es összeírás szerint a bekcsényi főesperesség 33 templomából 5 viselte a Szent György nevet. 1584-ben a török feldúlta a főesperesség templomait.

Letenye temploma a hősi emlékművel

Fotó: Győrffy István

A bekcsényi plébániával együtt a szomszédos Béc és Letenye temploma is elpusztult. Ekkor tűnt el a Szent Kereszt dombon 1300-ban épült csitári kerektemplom is.

A letenyei judicitás egykori hat faluja Béc, Csitár, Herjó, Egyeduta, Letenye és Szentgyörgy volt. Háromban, Letenyén, Bécen és Csitáron volt templom. A letenyei templomról közvetlen írásos emlék nem maradt fenn, de ez is a mai főtéren lehetett. Alsólendva földesura, Bánffy László első neje, Keglovich Anna 1542-ben, végrendeletében még misealapítványt tett gyóntatója, Mihály letenyei plébános előtt. Az is lehet, hogy a török dú­lásig, 1548-ig még állt a templom. Csatárról vagy Csitárról sem maradt fenn sok minden, de a legenda és az ásatások bizonyítják a templomuk voltát. Bécnek már 1333-ban említették plébániáját. 1373-ban pedig már írtak a Boldogságos Szűz Mária templomáról. Kőből épített templomát 1385-ben szentelték fel. Összességében közel 150 évig nem volt a környéken katolikus templom.