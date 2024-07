A hagyománnyá vált szakmai nap az idei évben a nagykanizsai körzeti KSZR könyvtáraira esett. A Halis-könyvtár munkatársai 46 településen végeznek szakmai munkát, segítik a könyvtárosok munkáit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ellátási rendszerében. A szakmai nap keretein belül bemutatkoztak a könyvtárak, a könyvtárosok számot adnak a településen végzett munkájukról.

– Először a gelsei könyvtárba látogatott el a 20 vármegyei bibliotékában dolgozó kolléga – mondta Bognár Csilla KSZR-csoportvezető, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) zalai szervezetének elnöke. – Könnyű dolgom volt, mivel a pályafutásomat itt kezdtem. Most pedig Jakabfiné Bársony Judit végzi nagy lelkesedéssel és kitartással a könyvtárosi teendőket. Gelse volt az utolsó, amely csatlakozott a szolgáltatáshoz. Azóta megújult a könyvállomány, új eszközöket szereztek be és sok színes program valósult meg. A beiratkozók száma 100 fő felett van, többségük iskolás, de a felnőttek is kölcsönöznek könyveket.

A következő állomás a szomszédos település, Kilimán könyvtára volt, ahol Farkasné Huszár Krisztina könyvtáros fogadta a látogatókat. A bibliotéka amilyen kicsi, olyan otthonos, és ízlésesen rendezték be. Itt is megújult a könyvállomány és az eszközpark. Szó esett még a programokról, mely kicsiket és nagyokat egyaránt összekovácsol, népszerű a minden évben megrendezett Őszköszöntő vetélkedő, ahol a nagykanizsai könyvtárosok is jelen voltak külön csapattal. Az olvasók pedig nagyon aktívak, rengeteg kérést továbbít a könyvtáros a környező települések munkatársaihoz. Igyekeznek ezeket mind megoldani.

– Utunk folytatásaként egy felújított könyvtárhelyiséget néztünk meg Nagyradán, ahol Tulok Ferenc polgármester és Dávidné Horváth Magdolna könyvtáros várt minket – folytatta Bognár Csilla. – A településvezető büszkén mesélt a régi és az új könyvtárról, s kiemelte a helyi könyvtáros aktivitását, a beiratkozott olvasók megnövekedett számát és a remek munkakapcsolatot a kanizsai könyvtárosokkal. Elkísérte a társaságot a nagyradai hegyen található Szelim-kilátóhoz, ahol csodálatos panoráma nyílik a Kis-Balatonra. Majd ismét egy szomszédos könyvtár következett Garaboncon. Ezt tavaly költöztettük és újítottuk meg Takács Zoltán polgármester felkérésére, aki szintén köszöntötte a vármegyei könyvtárosokat, Nagyné Szabó Edina könyvtárossal. Sokáig elég mostoha körülmények között működött a könyvtár, melynek teljes bútorzatát a szolgáltatórendszeren keresztül cseréltük ki.