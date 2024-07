A program során díjnyertes alkotásokat – három szlovén és öt nemzetközi filmet – mutatnak be. A szervezők szándéka, hogy a különböző zsánerű filmeket keverjék, ezért is kapta a rendezvény a Rövidfilmek bográcsa elnevezést. Pénteken a Hogyan tanultam meg mosni? című szlovén filmdrámát, az osztrák Bohemia by the Sea című filmet, valamint a görög Konstantinos Antonopoulos Unortodox című művét láthatja a közönség. Szombaton az Alexx196 és a rózsaszín homokos tengerpart című svájci filmet, valamint a szlovén Sportnapot vetítik le, míg vasárnap az ugyancsak szlovén Tengerek között című alkotás mellett két magyar filmet, Korom Anna Diamond Beauty-jét és Buda Flóra Anna 27 című animációs művét mutatják be. A Diamond Beauty a közelmúltban a legjobb élőszereplős kisfilmnek járó díjat nyerte el az egyik hazai filmszemlén, míg a Párizsban élő Buda Flóra Anna alkotása az egyik legrangosabb európai filmes díjat, a Cannes-i Arany Pálmát tudhatja magáénak.

Az ingyenes filmvetítések mindhárom este 21 órakor kezdődnek. A Lavina Kultúrklub és a lendvai önkormányzat által támogatott programot helyi borászok kínálata egészíti ki, a Múzeum és Galéria szándéka ugyanis az, hogy újra meghonosítsa Lendván a szabadtéri mozizás élményét.