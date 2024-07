Letenyén évek óta zárva tart a strand, az önkormányzat fel is kínálta megvételre vagy üzemeltetésre a létesítményt, ám érdemben nem történt előrelépés, ezért idén sem nyitottak ki. A kényszerszünet a strand műszaki állapotára is rányomta bélyegét, ottjártunkkor ugyan csak a kerítésen kívülről tudtuk szemrevételezni a medencéket, ám onnan is jól látszott, hogy a csempék leperegtek, és a városban úgy hírlik, a vízhozam sem lenne elegendő arra, hogy a strandot és a megnyitás előtt álló tanuszodát is ellássák. Utóbbira azonban lesz elegendő víz, hiszen készült egy terv a helyi vízműtelep felújítására, ami egy új kút fúrását is magába foglalná.

A pusztaszentlászlói Aqua Barbara kapcsán 2023 nyarán történt utoljára érdemi kommunikáció, akkor az üzemeltető jelezte, hogy zárva tartanak, az újranyitásról pedig hivatalos internetes felületeiken adnak tájékoztatót, de e tekintetben azóta sem történt előrelépés.

A bázakerettyei strandról a közelmúltban írtunk már lapunkban, akkor Csatlós Csilla polgármester elmondta: a tavalyi kényszerszünetet arra használták ki, hogy korszerű hőszivattyúkat építtettek be, ami nemcsak olcsóbbá teszi a működést, de az üzembiztonság is javul általa. Emellett több millió forint értékben – szintén saját bevételeik terhére – további kisebb fejlesztéseket is végeztek az évi 12-18 ezer látogatót fogadó, öt medencével rendelkező strandon.