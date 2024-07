A gyerekeknél az ugrálóvárnak volt legnagyobb keletje, a felnőttek többségét pedig az a kispályás labdarúgó torna vonzotta a helyszínre, amelyre nyolc csapat nevezett, s amelyhez egy 11-es rúgó verseny is társult. Utóbbiban életkorára való tekintet nélkül bárki részt vehetett, így aztán volt is nagy felhördülés, amikor egy általános iskolás korú kisfiúnak is sikerült megzörgetnie a hálót.

Jakab Sándor a 11-es rúgó versenyen

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ezt a programot, aminek már jó pár évre visszatekintő hagyománya van a településen, valóban úgy szerveztük, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkire gondoltunk – mondta Jakab Sándor polgármester. – A gyerekek számára olyan programokat állítottunk össze, amelyek ebben a rekkenő hőségben is testhezállóak legyenek számukra, a felnőttek pedig a focitorna a teqballt, az asztaliteniszt vagy akár a csocsót, azaz az asztalifocit is választhatták. A kispályás foci miatt a helyi lakosokon kívül érkeztek játékosok Nagykanizsáról és a környező településekről is, hiszen a térségünkben már egyre ritkábban rendeznek olyan nyári tornákat, amelyen baráti társaságok vehetnek részt.

Jakab Sándor rögtön hozzátette, a nyári időszakban két nagyobb lélegzetvételű közösségi programja van a községnek, a családi és sportnap mellett falunapot is tartanak, utóbbit augusztus végén. Az a kulturális élményszerzésre, a szórakoztatásra épül, a mostani rendezvénynek inkább az volt a célja, hogy mozgás, sportolás mellett legyen lehetőség baráti eszmecserére, kötetlen beszélgetésekre.