Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében együttesen kívánja értékesíteni az alábbi zalaegerszegi, tehermentes, építési teleknek minősülő, belterületi ingatlanokat (továbbiakban: ingatlanok):

15 486 helyrajzi számú, 2352 nm nagyságú „kivett beépítetlen terület”, induló nettó ár 11 952 756 Ft, induló bruttó ár 15 180 000Ft.

15 489 helyrajzi számú, 4086 nm nagyságú „kivett beépítetlen terület” induló nettó ár 20 440 945 Ft, induló bruttó ár 25 960 000 Ft.

15 441/2 helyrajzi számú, 935 nm nagyságú „kivett közforgalom elől el nem zárt ma­gánút”, induló nettó ár 3 811 024 Ft, induló bruttó ár 4 840 000 Ft.

Összesen: 36 204 725 Ft; 45 980 000 Ft.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlanok Gksz-2-m jelű kereskedelmi szolgáltató övezeti besorolásúak, beépítésre szánt területek, mely területek környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak. Az ingatlanok induló vételára bruttó 45 980 000 Ft (36 204 725 Ft + áfa).

A pályázati ajánlatokat „Ságodi ipartelep” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2024. július 15. (hétfő) 14.00 óra. Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal, „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető, vagy átvehető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak.

Balaicz Zoltán polgármester

A Tourinform iroda „Hétpecsétes Zalaegerszeg” című élményszerző pecsétgyűjtő füzetének az a célja, hogy a gazdái minél több nevezetességet és turisztikai szolgáltatót látogassanak meg a városban.

2021-ben új marketingeszközként egy olyan kisméretű, zsebben is elférő füzetkét szerkesztett a Tourinform iroda gárdája, amely – a legfőbb nevezetességeket is kiemelve – ötletadó kalauzként szolgált a turisták és a városlakók számára is. A kiadvány olyan sikert aratott, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldal szereplői „visszavárják” a nyári szezonra a füzetecskét.

Az idei nyárra meghirdetett „Hétpecsétes Zalaegerszeg” akció is azt szolgálja, hogy a játékban részt vevők minél több helyszínt felkeressenek, minél több szolgáltatást igénybe vegyenek, így minél több élménnyel gazdagodjanak, és ezáltal hosszabb időt töltsenek el a vármegyeszékhelyen. A füzet arra is nagyszerű lehetőséget kínál, hogy a helyiek újra felfedezzék városukat, s megismerjék a megújult és folyamatosan bővülő turisztikai kínálatot.

A látnivalók és szolgáltatók közös összefogása révén a játék résztvevői reményeik szerint akár olyan attrakciót is felkeresnek, amely eredetileg nem szerepelt az útitervükben.

A 2024. augusztus 25-ig tartó kampány fő célja, hogy a vendégek a füzetben szereplő tizenhárom turisztikai szolgáltató közül legalább hetet felkeressenek, s ott – a látogatást bizonyítandó – pecsétet kérjenek a több helyszínen is hozzáférhető leporellóba. Így részt vehetnek a 2024. szeptember 5-ei sorsoláson, mely során értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A promóció ajánlatában csupa olyan látnivaló szerepel, mely egyrészt turistacsalogató, másrészt akár az egerszegieket is a város újrafelfedezésére sarkallhatja. A füzet egész hétre szolgál „munícióval”, azaz úgy állították össze, hogy a vendég a hét minden napján találjon olyan attrakciót, amit érdemes felkeresnie. A sokszínű és sokrétű kínálatot az is mutatja, hogy az érdeklődők még mú­zeumi szünnapokon is élményre találhatnak az összeállítás segítségével.