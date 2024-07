Petrikeresztúron, a tájházban zenés est kezdődik hétfőn 18.30-kor, ahol megtekinthető a tájszoba és a kerámiaműhely, Págyi Zsóka kiállításával, 19 órától pedig retró slágerek hallhatók Meggie koncertjén. 19.40-től vacsorával is készül a szervező önkormányzat.

A fenti rendezvényeken felül tematikus túrák is indulnak különböző helyszínekről a Dombérozó ideje alatt, ezek előzetes regisztrációhoz kötöttek, részletes információk a gocsejidomberozo.hu oldalon érhetők el. A jövő héten, hasonló összeállításban a július 16-a és 21-e közötti programokról is beszámolunk lapunkban előzetes híradás formájában, illetve helyszíni tudósításokkal is készülünk.