A pályázatot óvodás és általános iskolák alsó tagozatos gyermekeinek hirdette meg az intézmény. A szervező, Kanizsai Kulturális Központ a gyerekektől azt kérte, hogy rajzolják le, milyen nyarat képzelnének el maguknak? Mivel töltenék legszívesebben a szünidőt? Merre szeretnének kalandozni a családdal?

– A pályázati felhívásra 42 rajz érkezett be, főképp nagykanizsai és környékbeli iskolákból és óvodákból, de voltak egyéni pályázók is – fogalmazott Kazányi Anett, a HSMK művelődésszervezője. – Az ötletes, kreatív és vidám alkotások közül 23 darabot állítottunk ki a HSMK előcsarnokába. A legtöbb gyerekrajzon kihagyhatatlan motívum a vízparti csobbanás, a fagyizás, vagy a görögdinnye evés. Van, aki gyümölcsöt szüretelne a nagyi kertjében, de olyan is akadt, aki egyiptomi ásatásokon venne részt a barátnőjével, vagy Japánban a Fudzsi hegyről nézne naplementét. A kiállítást az érdeklődők egész nyáron, szeptember 6-ig tekinthetik meg.