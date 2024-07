A 227 éves Georgikon diplomaátadó ünnepén prof. Gyuricza Csaba, a MATE első embere arról is szólt, a most végzettek „nem könnyű időkben jártak egyetemre” az agrárfelsőoktatás átalakítása, illetve a Covid miatt, de: „a nehéz idők erős embereket formálnak, akik jó időket hoznak el”.

Prof. Gyuricza Csaba: A most végzettek olyan hivatást választottak, amiben óriási a potenciál, mellette dr. Szabó Péter, a Georgikon főigazgató-helyettese, Vörös Péter, a MATE Kaposvári campusának főigazgatója, dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója

Felértékelődött az agrárdiploma

– Felértékelődött az az ágazat s hivatás, amelyet választottak: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar – folytatta a rektor. – Az elmúlt években tanúi lehettünk annak, hogy ellátási rendszerek rendeződtek át, nőtt a világ népessége, s úgy kell élelmiszert előállítanunk globális szinten, hogy egyre csökken a termőterület. Közben ránk törte az ajtót a klímaváltozás, új technológiák jelentek meg, s a versenyképesség mellett felértékelődött a fenntarthatóság.

Dr. Rózsa László: Már nemcsak egy régió, hanem a határokon átívelő, precíziós típusú mezőgazdaság számára kell szakembereket képezni, mellette dr. Szabó Péter, a Georgikon főigazgató-helyettese, Vörös Péter, a MATE Kaposvári campusának főigazgatója, prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Király László, a Georgikon Alapítvány elnöke

Éhezi az ágazat a szaktudást

Prof. Gyuricza Csaba azt mondta: a most végzettek olyan hivatást választottak, amiben óriási a potenciál. Magyarország e területen legalább ezermilliárd forintos fejlődési lehetőség ellőtt áll, amelynek kiaknázásához szükség van az agrárdiplomával rendelkezők munkájára. „A lényeg az, hogy a legjobbak legyenek” ott, ahol dolgozni kívánnak, tette hozzá a rektor, kijelentve: éhezi az ágazat a szaktudást, a kiművelt emberfőt, hiszen a hazai mezőgazdaságban dolgozók mindössze 4,5 százaléka rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel.

Dr. Nemes Imre: Ez a nap új kezdetet jelent a végzetteknek, mellette dr. Szabó Péter, a Georgikon főigazgató-helyettese, Vörös Péter, a MATE Kaposvári campusának főigazgatója, dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója, prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Király László, a Georgikon Alapítvány elnöke

Képzés és kutatás

Dr. Rózsa László, a Georgikon campus főigazgatója arról is beszélt, „napjainkban már nemcsak egy régió, hanem a határokon átívelő, precíziós típusú mezőgazdaság számára kell szakembereket képezni”, ennek megfelelően választottak mottót is, amely szerint a tradíciókat a modern kor megoldásaival ötvözik. Ehhez megőrizték az oktatás gyakorlatorientáltságát, erősítve a szaktárgyak súlyát, komoly szerepet szánva a kutatásnak is.

A Nébih is várja a frissdiplomásokat

Dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke kifejtette, ez a nap új kezdetet jelent a végzetteknek. „Napjainkban a Georgikon olyan agrárfókuszú, több tudományágat is ötvöző képzési helyszín, ahol a hagyományok őrzése mellett a gyakorlatorientált, jövőcentrikus szemlélet is kiemelt fontossággal bír”, folytatta, hozzátéve: célkitűzésük, hogy a pályakezdő élet- és agrártudományi szakemberek minél nagyobb arányban találják meg helyüket a Nébihnél.