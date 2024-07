Mária és Erzsébet találkozása a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templom régi oltárán

Kiemelte: július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe - a katolikus egyház e napon ünnepli a várandós Szűz Mária látogatását unokatestvérénél, Erzsébetnél, aki ugyancsak gyermeket vár (Keresztelő Jánost). A latinul Visitatio néven ismert ünnepet világszerte július 2-án tartották, míg a II. vatikáni zsinat (1962-65) át nem helyezte május 31-re. Magyarországon azonban elnevezése és a hozzá kapcsolódó népszokások az aratás kezdetéhez kötik, így maradt július 2-án. A munka elkezdését elsősorban Péter-Pál napjához kötik, de az aratás kultikus hagyományai jórészt Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődnek. Nem is dolgoztak az ünnepen, hanem misére mentek. Máshol pedig mise után kötelező volt legalább jelképesen aratni egy kicsit. Sarlós Boldogasszony kedvelt búcsúnap Kiskanizsán, ahol a búcsú utáni éjszaka indultak aratni, hogy még hajnalban elkezdhessék, és elkerüljék a forróságot.

– Egyes helyeken a pap megáldotta az aratáshoz szükséges szerszámokat, máshol az aznap szedett növényeknek, gyógyfüveknek mágikus erőt tulajdonítottak – mondta. – Máriát, mint Sarlós Boldogasszonyt gabonával és sarlóval is szokták ábrázolni, de gyakori a két terhes asszony (Mária és Erzsébet) találkozásának megörökítése is. A Thúry György Múzeum néprajzi fotótárában több aratásról készült fényképsorozat is megörökíti az egykor oly jelentős nyári munkafolyamatot.