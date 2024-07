A Művészetek Völgye Fesztiválon, eltérően a többi hasonló rendezvénytől, a sátorból kimászós álmos fesztiválreggelek helyett már délelőtt is bőven van miből válogatni: a családosokat gyerekkoncertek, ringatók, különféle foglalkozások várják, részt lehet venni kézműves foglalkozásokon és beszélgetéseken, akár egy finom kávéval a kézben. Aki pedig szereti aktívan indítani a napot, az jógázhat, vagy elindulhat egy gyalog- vagy éppen e-bike biciklitúrára is – mindezt fesztiválkarszalaggal ingyenesen. A Völgy közel 3000 programja között mindenki megtalálja a neki szólót, legyen szó zenéről, irodalomról, színházról vagy éppen alkotó programról.

A Panoráma Színpadon idén a 30Y, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a BËLGA, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a Hiperkarma, az Ivan & The Parazol, a Kiscsillag, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Quimby dalaira bulizhatunk.

Nagy sikert aratott tavaly a három év szünet után visszatérő Quimby – idén a nyitónapon csapnak a húrok közé

A fesztivál második nagyszínpadának számító Közlekedési Múzeum x LŐTÉR helyszínen lép fel az Analog Balaton, az Anima Sound System, Ajsa Luna, a Besh o droM, a Co Lee Live Band, a Duckshell, az Európa Kiadó, a Fiúk, a Freakin Disco, Hundred Sins, a Lóci Játszik, a Péterfy Bori & Love Band, a Random Trip, Sisi, a Selah Vie, a Szabó Balázs Bandája, a Vad Fruttik és a VHK is. Innen indul minden nap a múzeum retro Ikarus busza is, a Zenélő Busz, amelyen akusztikus koncerteket hallgatva roboghatunk körbe a fesztiválon.

Tavaly a Bagossy Brothers Company is zenélt a retro-buszon

Mindeközben, Vigántpetenden a Cirque du Tókert olyan legendáknak ad otthont, mint Zorán, Kern András, Dés László, a Csík zenekar és Presser Gábor, valamint a Budapest Bár. Emellett több kortárs táncművészeti produkció és újcirkuszi produkció is látható lesz itt, például a Feledi Project, a Duda Éva Társulat vagy a Fővárosi Nagycirkusz előadásában.

Nagy sikert aratott Vigántpetenden a Reciquel című újcirkuszi produkció

Az első nap a fesztivál és az Art-Színtér közös premierjével indul, ezúttal a Tikk-Takk Bumm-ot mutatják be Ember Márk, Dobó Enikő és Csiby Gergely főszereplésével. A fesztiválon két helyszínen, a Színház Színpadon és a Színház Színpad Templomban a látogatók minden nap más -más előadásokat nézhetnek meg az ország különböző társulatainak előadásában. Emellett idén is improvizatív előadások várják a vendégeket a Momentán Udvarban, a zene és az irodalom találkozik a Kaláka Udvarban, a Petőfi Udvarban és a Poket Udvarban. A Művészetek Zöldje Udvarban és az idén debütáló SzimBio Udvarban fontos és aktuális témáról, a fenntarthatóságról tanulhatunk. Saját udvarral készül Hobo, Harcsa Veronika a MOME-vel együtt, valamint Szirtes Edina Mókus is. Idén több múzeum – például a Közlekedési, a Nemzeti és a Petőfi Irodalmi Múzeum – is csatlakozik a fesztiválhoz.