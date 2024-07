Lara volt már bábból megszülető pillangó, Tiktok influenszer, madár és legutóbb angyalka az akrobatikus látvány táncos műsoraiban. A mozgékony, tehetséges, ám kellőképpen szelíd és szerény kislány édesanyja, Schrettner Adrienn társaságában érkezett szerkesztőségünkbe. A beszélgetés alatt fokozatosan nyílt meg és mesélt arról, hogy miként és milyen korán szerette meg a táncsport világát. Lara egyáltalán nem a könnyebb utat választotta, a modern, akrobatikus látványtánccal párhuzamosan ugyanis a légtornát és szertornát ugyancsak elkezdte tanulni három évvel ezelőtt, s vált egyre jobbá mindkettőben. Nem véletlen, hogy versenyprodukcióiban mindkét stílusból merít, ezáltal válik különlegessé a műsora. A Csillagközi Óvodában keltették fel először az érdeklődését, Aki Jázmin óvónő akrobatikus, légtornász műsora teljesen ámulatba ejtette. Ennek hatására később Balogh Diána (Z-aerial Jóga & fitnesz) vezette be Larát a légtorna varázslatos világába.

Mert a magasból minden más

- Leginkább az fogott meg engem, hogy fent lehetek a magasban, amitől egyáltalán nem félek. Szeretek színpadon lenni és a tánc közben már nem igazán izgulok – mondta mosolyogva Lara, aki a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola ének-zenei tagozatos tanulója. Határozott elképzelése van arról, hogy felnőtt korában tánctanár lesz. Szorgalmát mutatja, hogy napi 2-3 órát gyakorol, s nemcsak a fellépések előtt.

A Los Angelesi fellépések szünetében. Forrás: Schrettner Adrienn

- Ötödik osztályban került át az Ady-iskola balett tagozatát váltva a Liszt-iskolába, ahol Tasnádi Renáta tanárnő is segít tovább fejleszteni táncos tudását – folytatta az édesanyja. - Lara hat évvel ezelőtt még óvodás korában kezdett el táncolni a zalaegerszegi Royal Dance Studio és Sportegyesületnél. Az úszás mellett az ottani ovistorna jelentette a pluszmozgást, később számos versenyen lett egyre ügyesebb. Idővel komolyabb eredményeket ért el, ezért úgy döntöttünk, hogy szintet lépünk. Június elejétől a nagykanizsai Szan-Dia Fitness Sport Klubba járunk. A csoportok és az iskolák mellett meg kell említenem Babos Sándorné Marcsi néni nevét, aki ugyancsak sokat segítette szakmailag az akrobatikus készsége fejlesztésében. Lara már nagyon korán eldöntötte, hogy táncos szeretne lenni, ezért iratkoztunk be az Ady-iskola tánc tagozatára. Aztán jött a COVID, az online gyakorlás. Otthon is próbálok segíteni neki, amiben tudok – felelte Adrienn. - Fokozatosan került fel a földről a levegőbe a kislányom. A pillangó átváltozását elmesélő szólójában még a földön táncolt, míg a madaras és a legutóbbi, a Rebel Angel (Lázadó Angyal) nevű műsorában már felkerült a légtornász karika is a színpadra, amit a közönség az Egerszeg Fesztiválon ugyancsak láthatott.