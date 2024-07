A szervező egyesület nemcsak a településrész lakóit és az elszármazottakat látta vendégül, minden érdeklődők szívesen fogadtak. Horváth Edmondné Németh Tünde elnök szerint ez a pozitív attitűd a rendezvény sikerének egyik titka, a támogatóiknak leginkább azzal tudják viszonozni a segítségüket, ha vendégül látják őket.

- Ez a rendezvény egy korábbi elszármazottak találkozójából nőtte ki magát – magyarázta az elnök. – Annak ugyanis olyan jó volt a fogadtatása, hogy úgy döntöttünk, újraélesztjük az Anna-napi búcsú hagyományát, tulajdonképpen az egyesületünk is ezért alakult meg. Az idei már az ötödik alkalom, s most harmadjára rendeztünk parasztolimpiát, amelynek a feladatsorát ezúttal helyi fiatalok, Bicsák Patrícia és Kulcsár Gergő Bodomér állították össze.

A program résztvevőit Gyarmati Antal polgármester, illetve a szervező egyesület részéről Kalamár Péter köszöntötték. Előbbi nemcsak köszönetét fejezte ki a civil szervezet tagjai számára a budafai búcsú hagyományának megőrzéséért, de azt is elmondta: a budafai városrészben működő egyesület nagyszerű közösségépítő munkát végez, ezért arra biztatta a településrész fiataljait: kapcsolódjanak be mielőbb ők is ebbe a tevékenységbe, sorakozzanak fel a zászlóvivők mögé, mellé. A polgármester szerint az Anna-napi búcsú remek alkalom a találkozásra, az emlékezésre és a jövő tervezésére, s arra is lehetőséget kínál, hogy a rendezvényre kilátogatók jól érezzék magukat. Véleménye szerint erre a barátságos vendéglátás, a gasztronómiai kínálat és kulturális programok is garanciát jelentenek.