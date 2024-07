Sajnos hiába hangoztatni a végtelenségig, hogy a víz nem játék. Pár nap alatt a harmadik áldozatát szedte a felelőtlenség a Balatonon, írta a napokban a vízi baleseti ügyekben illetékes Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

A vízi rendőrök eddig 98 riasztás során 194 ember életét mentették meg a tavon. Idén is megerősített létszámmal, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve vigyáznak a fürdőzőkre a Balatonon, de nem mindenhatók. Ezt világosan meg is fogalmazták: „Ha te nem figyelsz oda, akkor az esélyét sem adod meg, hogy segíthessünk rajtad.” Vízbe fulladás miatt tavaly kilencen vesztették életüket a magyar tengerben.

A vízbe fulladás többsége elkerülhető lenne

A legszomorúbb a halálos kimenetelű esetekkel, hogy a helyszín, az életkor, de még a tragédiához vezető körülmények is mások voltak, viszont megegyeznek a tekintetben, hogy többségük megelőzhető lett volna. A baj kis vízben is bekövetkezhet, egy férfi halt meg így, mert rosszul lett. A somogyi rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy aki valamilyen betegségben szenved, kerülje a strandolást a legforróbb órákban. Az extrém meleg még az egészségeseknek is árthat.

Csak biztos úszástudással szabad deréknál mélyebb vízbe menni! Ezek az egyik intelem a nyolc közül, amelyeket a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata tanácsol annak érdekében, hogy a vízparti és a vízi balesetek nagy eséllyel elkerülhetők legyenek.

Ha nem tudsz úszni, ne menj mély vízbe

A nyár, a felszabadultság érzése, a baráti társaság invitálása elhallgattatja a veszélyérzetet, pedig alapvető, ha valaki nem tud úszni, ne menjen mély vízbe. A SUP, a vízibicikli és a gumimatrac nem pótolja az úszni tudást. A mentőmellény viszont életmentő, ezért lenne jó, ha viselése bármely vízi alkalmatosságon kötelező lenne. A viharban vízpárlat keletkezik a vízfelszín felett, emiatt a jó úszók is könnyedén megfulladhatnak. A viharjelzéseket ezért érdemes komolyan venni.