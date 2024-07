József, mint mondta, megunta az állandó huzavonát, ezért 2006-ban kilépett a szakosztályból. Ebben az időben már jó kapcsolatot ápolt a Tungsram sakkcsapatával, így végül a harmadik számú, megyei csapat vezetője lett.

– A bírói vizsgát korábban már megszereztem, ám amíg játszottam, addig a kettőt egyszerre nem gyakorolhattam – folytatta. – Aztán a Magyar Sakk Szövetségben szereztem még egy minősítést, s így lettem első osztályú bíró. Az egész ország területén vezethettem minden osztályban mérkőzéseket. Tavaly mondtam vissza, pedig szerették volna, hogy menjek. Remek időszaka volt az életemnek, imádom a mai napig a sakkot. Játszottam korábban a Nagykanizsai felnőtt egyéni sakkbajnokságban a Bagonyai Attila sakk teremben. Bár most a Tuxera-Aquaprofit NSK vezetősége, köztük Nádasi Tamás elnök és Kassai Zoltán is biztattak, hogy nevezzek. A közlekedési nehézségek miatt nem tudtam volna minden fordulóban ott lenni, ezért nem akartam vállalni. De akkor Kassai Zoltán barátom elvállata, hogy a fordulókra elvisz és haza is szállít. Így is lett, és kifejezetten jól éreztem magam, játszhattam a fiatal, későbbi győztes Demeter Dorinával, a Tuxera-Aquaprofit NSK sakkozójával is. Nagy eredmény, hogy abszolútban a 12. helyen végeztem.

Mátés József büszke arra, hogy nemrégiben a 45 év sakk-szolgálatában végzett odaadó munkájáért a Magyar Sakk Szövetség elismerő oklevéllel díjazta.

Mátés József a stafétát Horváth Tamara judokának, judo bírónak adta át.