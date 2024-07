Képalá: Az ország több pontjáról küldtek műveket a kis zeneszerzők a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ba, ahol kiváló zsűri értékelte a darabokat Fotó: Szakony Attila

Baráth Adrien igazgató, a program ötletgazdája elmondta: még a járvány idején szerettek volna egy olyan online kreatív alkotóversenyt kitalálni az otthon lévő fiataloknak, ami lehetőséget ad a saját szerzeményük bemutatására.

– Az első verseny olyan sikeres volt, hogy azóta minden évben megtartjuk, sőt egyre több jelentkezővel – fogalmazott az igazgató. – Az idei évben már komoly szakmai segítséget is kapott az iskola tanáraiból álló zsűri. Nagy örömünkre elfogadta a felkérést Kovács Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Bartók Béla-, Pásztory Ditta-díjas, Artisjus-díjas, Kodály- és Erkel-díjas zeneszerző, karmester. A versenyt négy kategóriában hirdettük meg korosztályonként. A megadott programcímeken felül akár szabadon választott darabbal is lehetett jelentkezni. A verseny egyik különlegessége, hogy a jelentkezők számára nem kötelező a művészeti iskolás tanulmány. Több olyan fiatal is indult, aki a versenyen elért sikerével hívta fel a tehetséggondozó pedagógusok figyelmét, s kezdte el iskolai keretek között további zenei tanulmányait. De zeneművészeti szakgimnáziumból, sőt a zeneakadémiáról is adtak be műveket.

Hozzátette: az idei év különösen sikeresnek mondható, hiszen 129 diák küldte el 160 alkotását, Budapesttől Dorogig, Székesfehérvártól Debrecenig, az ország 40 művészeti iskolájából. A felkészítő tanárok részéről is sok dicséretet kaptak a növendékek, akik a díjazott darabokból válogatást is készítenek, melyet az iskola videómegosztó csatornáján lehet majd meghallgatni.

Eredmények

Zala vármegyei dobogósok. I. korcsoport: 1. Ferenczi Botond (Nagykanizsa, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI), Varjassy Sheila Judit és Heizler Eliza (négykezes), Ritter Benjamin (Keszthely, Életfa Általános és AMI), 2. Imics Dorottya Virág, Gál Dorottya (Nk.), Sarbu Andor, Kocsi Kende Olivér, 3. Spenik Donát Sámuel, Varjassy Sheila Judit (mindannyian Keszthely). II. kcs.: 1. Huszár Levente, 2. Schauta Regina, 3. Bekő Annaréka, Ferenczi Balázs, Trojkó Szabolcs (mindannyian Nk.). A III. kcs.: 1. Laczó Erik (Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth Ádám AMI), 2. Lőczi Aliz, 3. Hegedűs Barbara (mindkettő Nk.). Felkészítők: Baráth Zoltán, Kollonay Zoltán, Kollonay Krisztina, Nagy Szabina (mindannyian Nk.).