A zalaegerszegi Szekér Réka az apai nagyszülőknél töltötte a nyarakat Salomváron, így nem most látott először tehenet, a fejést azonban most itt a birtokon próbálta ki először. A vasárnapi programra gyermekkori barátja, a salomvári Andor Roland kísérte el, aki elmondta, szerencsére még vannak magyar tarka teheneket a településen, valamikor még a keresztapja is tartott. A fiatalember imádja a tejtermékeket, s bizony még a húslevest is tejföllel bolondítja.

Gyerák Petra a saját készítésű sajtokat kínálta. Fotó: Mozsár Eszter

A színes napernyővel díszített szalmabála mellett pokróc és kis asztal, ha valakinek éppen arra támadt kedve, hogy megkóstolja Petra finom készítményeit vagy a reggel frissen fejt tejjel igya a kávét. Az egy hét után fogyasztható gomolyasajtokat nyers tejből készítik, nem hőkezelik (pasztörizálják), így jobban emészthetők. Ezen kívül négy hétig érlelt füstölt sajtokat kínáltak. Mindkét fajtához különféle fűszereket használ a háziasszony, sokan kedvelik a görögszénás változatot, de készül chilis, bazsalikomos, kapros, pirított köményes, diós vagy tökmagos is.