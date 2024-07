A Zalaegerszegre érkező vándortársulatok legtöbbször a Zöldfa – később Korona – vendéglő nagytermében, vagy a Kaszinó Egylet Arany Bárány szállóban lévő helyiségében léptek fel a 19. század második felében, csak ritkán épült alkalmi nyári színkör. Balogh Alajos színtársulata 1870 nyarán a mai Berzsenyi úton található Háry-kertben felállított színház deszkáin lépett fel. Zala megye főispánja, gróf Szapáry Géza megtekintette augusztus 1-jén a Szapáry Péter fogsága és bosszúja című látványos történelmi színművet. Az előadást megelőzően a főispán életnagyságú, átvilágított arcképével díszített élőképet mutatott be a társulat. Károlyi Lajos székesfehérvári színigazgató 1889 májusában a Deák téri sétatér mellett nagy költséggel állíttatott fel fedett páholyos színkört, ahol A cigánybáró című operettel mutatkozott be a társulat. A főispán tiszteletére május 5-én a város által rendezett zenés fáklyásmenet után díszelőadást tartottak a színkörben. Az első 12 előadáson még olyan nagy számban jelent meg a közönség, hogy a szokásosan használt Zöldfa vendéglő helyiségéből kiszorultak volna, azonban a második bérletciklus már nem hozott anyagi sikert. A vidéki kisvárosok színpártoló közönsége nem volt olyan nagy, hogy heteken át szinte naponta megtöltse a színházhelyiséget. 1890 áprilisától Jeszenszky Dezső vándortársulata a Zöldfa vendéglő nagytermében lépett fel, emellett május közepén a katonai lovardában berendezett színkörben tartottak néhány előadást. Két évvel később, 1891 május második felétől szintén a székesfehérvári társulat kapott játszási engedélyt a várostól és július elejéig maradtak. Vedress Gyula színigazgató, nem kímélve az anyagi áldozatot Ösztreicher Sándor építésszel ugyancsak a sétatéren emeltetett színkört, amelyet az eső ellen védő kátránylemezzel fedték be. A június 27-i operett-előadáson azonban kétszer is elázott a közönség és a színkör, a csurgó víz elől csoportokba verődtek az emberek néhány védettebb helyen. A villámlásokat követő dörgés „alapjában rázta meg a gyenge alkotmányt”, a gyermekek sírtak, a nők jajveszékeltek a korabeli beszámoló szerint. Egy hónap múlva Hubay Gusztáv és Jakabfy Gábor társigazgatók újpesti színtársulata kezdett játszani a székesfehérváriak által használt színkörben. Szeptember elején a tagok java része Novára távozott, a vendégfogadó udvarán deszkából épült színkörben léptek fel helyi műkedvelő szereplőkkel kiegészülve a Pákáról, Tárnokról, Csonkahegyhátról, Nagylengyelből, Pórszombatból, Lentiből, Resznekről összegyűlt közönség előtt. 1894 májusában Balog Árpád színigazgató építtetett kényelmes nyári színkört a zalaegerszegi Deák téren.