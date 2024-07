A rendezvényről kiadott sajtóközleményben az intézet kiemelte: a Balatont rengeteg olyan emberi beavatkozás érte és most is éri, amely az élő rendszereket veszélyezteti, és ezzel a tó jövőbeni emberi használatát is veszélybe sodorhatja. Ennek kapcsán vezető szakértők azt elemezték, hogy az emberi eredetű szennyezők (például gyógyszermaradványok, fogamzásgátló hormonszármazékok, UV-szűrő vegyületek, növényvédő szerek, mikroműanyagok) milyen úton és mennyiségben kerülnek felszíni vizeinkbe, elsősorban a Balatonba.

Az esemény előadói ajánlásokat fogalmaztak meg a tó védelme érdekében. Ezek között szerepel, hogy a döntéshozók megfelelő, ellenőrzött szabályozásokkal lépjenek fel a veszélyes anyagok használatának csökkentése érdekében a Balaton partközeli zónáiban, például a vasút melletti gyomirtás módszerének megváltoztatása, illetve a mezőgazdasági gyom-, gomba- és rovarirtó szerek használatának szigorítása révén, valamint praktikusan segítsék elő a kiskertekben, háztartásokban feleslegként megjelenő növényvédő szermaradványok és azok csomagolásának visszagyűjtési lehetőségét.

Javasolják a tó körül lakóknak és a turistáknak, hogy figyelmesebben kezeljék a kockázatos anyagokat (gyógyszermaradványok, UV-szűrő vegyületek, növényvédő szerek, mikroműanyagok) és csökkentsék a mennyiségét. Fontosnak tartják a nádasok megőrzését is.