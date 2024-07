Mint arról korábban többször is beszámoltunk: idén a Virágos Magyarország, az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyének 2023-as fődíjasai, Debrecen és Zalakaros képviseli az országot a megmérettetésben. Az Európai Virágos Városok és Falvak zsűrijének tagjai június végén érkeztek Magyarországra, hogy személyesen értékeljék a két település környezetszépítési tevékenységét. Az ítészek bizottságának elnöke, William Kearney, az EFE alelnöke, Rüdiger Kirsten német tájépítész, valamint a cseh Milena Andrade Dneboská először Debrecenbe látogatott el. Ezt követően július 1-jén Zalakarosra érkeztek, a Virágos Magyarország kisváros kategória fődíjasához. A termálfürdőjéről híres üdülőváros 2003 után idén már második alkalommal képviseli az országot, amelyre most is lelkesen készült az egész település.

– A zsűri megtekintette a város számos minőségi zöldfelületét, amely remekül kiegészíti a rekreációs igényeket – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – Elismerően szóltak a Termáltó és Ökopart környezetéről, ahol pihenőpark, vadvirágos rét és egy éger láperdő fogadja a látogatókat. Kiemelték a biodiverzitás megőrzésére tett erőfeszítéseinket, s külön dicsérték a több hazai díjat is elnyert Éger tanösvényt. Ezek mellett még a Karos Korzó központi közösségi terének tájépítészeti nívódíjas csapadékvizet visszatartó rendszerét és közparki fejlesztését is méltatták. Ez egy óriási csapatmunka és közösségi összefogás eredménye.

A városvezető hozzátette: különleges település az övék Magyarországon. A fürdő megszületéséig, vagyis 1965-ig kicsi, szerepkör nélküli község voltak, kevesebb mint 700 lakossal. Az azóta eltelt majdnem 60 évben töretlen a fejlődésük, melyet jól mutat, hogy az ország 10 meghatározó turisztikai helyévé nőtték ki magukat. Több évtizede vesznek részt a virágos Magyarország mozgalomban, 1995-ben község kategóriában lettek elsők, azóta ezt számos elismerés követte.

– Büszkék lehetünk arra, hogy az egyik legtisztább, legbiztonságosabb és az egyik legkisebb városa vagyunk az országnak – folytatta. – Nálunk jut a legnagyobb zöldfelület egy lakosra viszonyítva. És még egy a legek közül: a szakemberek szerint gyógyvizünk Európa egyik legjobb, leghatásosabb gyógyvize. Nem véletlen a településünk jelmondata: "Meríts erőt a természet csodáiból!"