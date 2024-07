– Egy ekkora fát észre kellett volna vennie a sofőrnek, mielőtt bármit is tett volna a korrigálás érdekében – mutatta Németh Árpád a tövében kitört és a szárán több helyütt megsérült fát, amely egyike volt annak a 46 hársfának, amelyeket az önkormányzat faültetési programja keretében ültettek el még 2021 őszén. Mint mondta, épp a Zalai Hírlapban olvasta, hogy Szegeden mennyi hársfa van, és Puchheim is tele van az illatozó fával, ahol korábban járt egy delegációval.

A Bozsoki utcai gömbkőris fasort tavaly metszették meg, hogy a fák ne zavarják a közlekedést

Fotó: Antal Lívia

- Milyen szép lenne Zalaegerszegen is, ha gyönyörű hársfák illatoznának mindenütt. Sajnos, a gondatlanságból adódó esetek tönkreteszik az emberi törekvést. Ahányszor csak erre járok, a törzsön kihajtó kis hajtásokat leszedem, hogy a fa inkább a lombkoronájának növesztésére koncentráljon.

Németh Árpád mutat még két hársfát az Olajmunkás utcán, az egyiket a Május 1. utca kereszteződése felé, a másikat a Szent Ilona kápolna felé, a kanyarban. Ezek is a gondatlanság áldozatai lettek.

- Valószínű, hogy ennek a fának is nekimentek, de a megmaradt egy-két gyökérszála életben tartja. Körbekaróztam, hogy megvédjem. A kanyarban lévőt két éve törték ki, amiből neveltem egy gyökérsarjat, de fűnyíró végezhetett vele tavaly. Idén újból kihajtott. A sarjakból kiválasztottam a legszebbet, és ezt is körbekerítettem. Most már másfél méteres – mondta el.

Az Olajmunkás utcai szemlét követően autóba ültünk. Megtekintettük többek között a Bozsoki utcai, egyedi azonosítóval ellátott gömbkőris fasort. Tavaly a vegetációs időszak alatt a város önkormányzatának támogatásával a lombkorona alsó ágait eltávolították olyan magasságig, hogy a busz is elférjen alatta. Németh Árpád ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fák rendszeres metszésével, az alanyból kinövő ágak eltávolításával tudnak a fasorok igazán szép képet mutatni.