A Lido számos díjat kapott az elmúlt években: volt a Balaton legjobb, legsportosabb, leginkább környezettudatos strandja is, s idén a minőség fenntartása érdekében fejlesztettek, odafigyelve az állagmegőrzésre. Elkészült egy egész évben nyitva tartó, „vandálbiztos” illemhely, két párakaput, illetve újabb játékelemeket helyeztek el, s kicserélték a homokot a sportpályákon.

A kikapcsolódást számos sport- és játékelemek is szolgálja Vonyarcvashegyen

Fotó: Péter B. Árpád

Emellett biztonságosabbá tették a továbbra is díjmentes parkolást és állandó wifi is szolgálja a vendégeket, sorolta Pali Róbert, hozzátéve: már online is lehet jegyet venni, a strand új honlapja pedig még inkább segíti a tájékozódást.

A polgármester elmondta, a szokottnál később érkező szünidő, illetve a június végi hűvös időjárás miatt a szezon gyengébben indult szerte a Balatonnál, ettől függetlenül a tavalyi eredmény megismétlésére számít, ami azért is fontos, mert Vonyarcvashegynek az építményadón kívül a strandból származó bevétel jelenti azt a forrást, amelyből a pályázatok önerejét, illetve saját erős fejlesztéseket finanszírozhat. Az elmúlt esztendőkben például korszerűsítették a közvilágítást, aszfaltoztak s kátyúztak a nagyközségben.

Ahogy az elmúlt napokban javult az idő, egyre többen érkeztek a Balaton partjára. Vonyarcvashegyen sikeres folytatásban bíznak

Fotó: Péter B. Árpád

Pali Róbert kiemelte, az utóbbi időben jóval nagyobbak lettek az üzemeltetési költségek, mint korábban voltak a vízdíj és az energiaár emelkedése miatt, ettől függetlenül a Lidon nem nőtt a belépők ára.

– Fontos változás, hogy ma már nem egy-két hétre, sokkal inkább 2-3 napra érkeznek a vendégek, s ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Ugyanakkor a Nyugat-Balaton könnyen megközelíthető, egyre jobbak az útviszonyok, és büszkén mondhatom: Vonyarcvashegy közkedvelt a tágabb régióban, sokan nyaralnak, pihennek itt Zalaegerszeg, Szombathely és Győr térségéből is – összegzett Pali Róbert.