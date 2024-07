Hétfőnként először az ismerkedésről szól a nap, a továbbiakban a jól bevált tematika és programrend szerint felügyelnek a gyerekekre a Keresztury VMK munkatársai, illetve a felkért pedagógusok, nyári diákmunkások, valamint közösségi játékokkal készülnek a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái.

Az Apáczai felújított tornatermében minden nap mozoghatnak a gyerekek

Fotó: Mozsár Eszter

– Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy az érdeklődés, ami érthető, hiszen a szülőknek nagy segítség a napközbeni ellátás, most indult a negyedik turnus – felelte érdeklődésünkre Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója. – Múlt héten mintegy 140 fiatal érkezett, előtte héten és most is több mint százan vagyunk. Az előzetes érdeklődés alapján elmondható, hogy a következő hetekben is hasonló létszámban leszünk. Az önkormányzat támogatja a nyári napközis tábort, a családoknak csupán a napi háromszori étkezés árát kell befizetni. Jelentkezni mindig az adott hét előtt szerdáig, az étkeztetés befizetésével lehet. Természetesen a hátrányos helyzetű családoknak kedvezményt adunk - tette hozzá Flaisz Gergő.

A szervezők reggel 7 és 17 óra között biztosítanak felügyeletet, a programok 8-18 között vannak. Keddenként és csütörtökönként jó idő esetén az AquaCityben strandolnak, szerdán kirándulás után az alsóerdei kalandparkot keresik fel, péntekenként pedig az Art mozi várja őket filmvetítéssel.