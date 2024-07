Hiába a rengeteg prevenció, még mindig évente 27 ezer ember hal meg a dohányzással összefüggő kórállapotok miatt. Az internetes forrásokból az is kiderül, hogy ma Magyarországon minden harmadik ember dohányzik. A kormány 2024 elején lépett és megjelent az új „Egészségügyi szakmai irányelv a dohányzásról való leszokás támogatásáról”, ami kiemelt hangsúlyt fektet az alternatív dohánytermékek káros hatásainak ismertetésére. Bizonyítékokon alapulóan mutatja be, hogy képzett dohányzás leszokást támogató szakember segítsége mellett nagyobb arányban következik be absztinencia. A világon szinte egyedülálló a magyarországi dohányzásról való leszokást segítő szakember-hálózat. A frissített irányelv kitér a legújabb gyógyszeres terápiákra és alkalmazásuk fontosságára. Az alternatív dohánytermékek kapcsán aggodalomra okot adó tény, hogy miközben a hagyományos dohánytermékek fogyasztása Magyarországon nem az elvárható ütemben csökken, az új típusú dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztása gyorsan terjed.