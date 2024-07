Hivatalos nyitóprogramja pedig ezen a héten vasárnap lesz a sportnap keretében, ahol települések és iskolák bajnokságát, babáknak pedig kúszó-mászó versenyt rendeznek értékes nyereményekért. A zenei aláfestést Dj. Rebell szolgáltatja az egész napos retró partin.

- Az előzetes kimutatások szerint kedvezően alakult az első félév, az összes belépőszámot tekintve 18 százalékkal több vendéget fogadtunk az előző évhez képest – tájékoztatott Csurilla Zsuzsanna ügyvezető igazgató. - Ez köszönhető a tavaly decemberben módosított bérletkonstrukciónknak, a januártól májusig tartó 20 százalékos vándorló kedvezményünknek, melyet Zala vármegye mellett havi váltásban a szomszédos vármegyékből érkezőknek is biztosítottunk, de a Hello Slovenia-Hello Croatia kedvezményünket is egyre többen használják ki a szomszédos országokból. A nyarunk is szépen indult a változékony időjárás ellenére, a júniusi látogatószám kecsegtető, 25 százalékkal magasabb volt a tavalyi évhez képest, és reméljük, hogy ez a tendencia csak emelkedni fog. Igyekszünk a díjmentes gyermekfoglalkozásokkal minél több élményt adni a családosok részére, a Kerkaland játszótérre is egyszeri átlépést biztosítunk minden fürdőző vendégünk számára. Idén a tavalyi árakkal dolgozunk, a hétköznapokon nyáron is szezonon kívüli áron fogadjuk a látogatókat. Megmaradtak a 20-40 százalékos délutáni kedvezmények, ami a lenti lakosok részére a 20 százalékos lenti kedvezményhez tevődik hozzá.

Biatorbágyról érkezett Lentibe Furuglyás Péter és Furuglyás Orsolya, visszajáró törzsvendégnek számítanak Lentiben a fürdőn és a szomszédos szállodában is.

- Még 2017-ben fedeztük fel a hotelt úgy, hogy Horvátországba mentünk nyaralni, és férjem utánanézett, hogy hazafelé ezen az útvonalon hol tudnánk még eltölteni pár napot. Lentire esett a választás – mondta Furuglyás Orsolya. - Eljöttünk egy próbafürdésre, s nagyon megtetszett, azóta minden évben többször jövünk, már törzsvendégek vagyunk. Kedves a személyzet, rendezett a szálloda, jó a fürdő, biztosított a közvetlen átjárás, ami nagyon kényelmes. Közben megnyitott a medical center, több kezelést is igénybe veszünk, kipróbáltunk több masszázst, a súlyfürdőt, széles a választék.