És felelevenítette a tudósítás a már július 24-én megkezdődött ünnepséget: „A múlt héten is nagy volt a sürgés-forgás a zalakarosi polgármesteri hivatalban. A napi ügyek intézésén túl beszédtéma a hétvégi ünnepségsorozat volt. Csütörtökön délelőtt már az utolsó simításokat végezték a faluban, hogy minden készen álljon a nagy eseményre, füvet nyírtak és kaszáltak, kerítéseket festettek, s persze a fogadáshoz szánt poharakat is ekkor törölgették tükörfényesre. Csak Szirtes Lajos polgármester öreg Wartburgja a megmondhatója, mennyit „száguldoztak” ezen a héten az ellenőrző körutak során. Aztán elérkezett a péntek. Jóleső érzés volt látni, ahogy a megye legfiatalabb – és legkisebb – városának lakói ünneplőben igyekeztek a polgármesteri hivatal felé, hogy részesei legyenek a ünnepségsorozat első eseményének, az emlékkő avatásának. Míg az emberek beszélgettek a polgármester a város határában fogadta Gál Zoltánt, az Országgyűlés elnökét, akivel rövid autós városnézésre indultak, s egyáltalán nem zavarta őket, hogy alkalmanként egy egy hintó – melyről a turistáknak mutatják meg a fürdővárost – lassította a forgalmat. (…) Ja, és megszületett az első karosi vicc is, amely így szól: Juliska meg Mariska találkoznak Zalakaros főutcáján. Juliska megkérdezi: - Hova, hova drága Mariskám? – Ne is mondja lelkem, Juliska. Megyek a belvárosba kapálni, tudja a szőlőnk éppen a fürdő fölött van…”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk néhány fotót Zalakaros múltjából.