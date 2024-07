A keszthelyi, zenészként is ismert grafikus 2018-ban szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Abban az időben a monokróm képalkotás volt számára a legizgalmasabb: a fehér és a fekete, illetve a köztük megbújó tónusok ragadták magukkal, s az erre legalkalmasabb technikák között lavírozva hozta létre akkori műveit, fogalmazott Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója.

Ám Burucs Szabolcs egy másik művészeti ágban is megmerítkezett: 2004-től zenekaraival a budapesti underground élet ismert alakja lett, aminek 2018-as hazaköltözése vetett véget. Itthon mindkét szenvedélyének él: néhány évnyi útkeresés után ma egy szál gitárral énekli saját szerzeményeit, s persze a grafikától sem szakad el.

Sokszínű kiállítási anyag várja a látogatókat Hévízen

Fotó: Belvárosi Múzeum

– Most egy-két újdonság is a falakra került, olyan művek, amelyeket nem éreztem könnyen „olvashatónak”. Ezek amolyan krikszkrakszok, ezért is kapta a tárlat a Strukturált káosz címet, ami az anyag sokszínűségére utal. Érdeklődve várom, hogy ezekből a kaotikus vonalakból, összevissza dobált hálózatokból hogyan, s milyen kép alakul ki a befogadóban – mondta Burucs Szabolcs.

A tárlat – amely Hermann Katalin szavaival: az alkotó művészi fejlődésébe enged betekinteni – szeptember 28-ig látható a hévízi Belvárosi Múzeumban, kedd és szombat között, 10-től 18 óráig.