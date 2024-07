Így folytatódott a levél: „programunk a Magyarságunk kövei a régmúltból Szlovénián és Horvátországon át címet viselte, a kirándulásunkon a magyar történelem felelevenítése mellett lehetőség adódott a földrajzi ismeretek gyakorlatban történő megismerésére is, melynek középpontjában a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés áll.

Az első napon Szlovéniába mentek a diákok, ahol a bánutai mintagazdaság mellett a lendvai várat és a Dobronaki kétnyelvű általános iskolát is megtekintették. Már közeledett az este, amikor megérkeztek szálláshelyünkre, a tengerparton elhelyezkedő Kraljevicába.

A második napon Rijekába látogattak, ahol idegenvezető segítségével nézték meg a várost, valamint egy tengerészeti kiállítást is láthattak az egykori kormányzó palotában. Trsat vára sem maradhatott ki a programból, a falakhoz 600 lépcsőfokon át vezetett az út. A harmadik napon, magyar történelmi emlékek mellett földrajzi ismeretekkel is gazdagodtak a résztvevők. Megismerhették a mediterrán éghajlat növény és állatvilágát, emellett a Dinári-hegységre jellemző kőzeteket és formakincseket is felfedezhettek. A tengerparton megvizsgálhatták, milyen a tagolatlan partvidék, milyen jellegzetes szelek fújnak az Adriai-tengernél, milyen hatással bír a globális klímaváltozás Dél-Európa térségeire. Jártak Drivenik váránál is, ahol gyönyörű panoráma tárult eléjük. A negyedik napon a tenger élővilágával ismerkedtek, és megnézték az Osztrák-Magyar Monarchia egykori villáit is Opatijában, emellett fantasztikus volt a lovrani tengerparti séta. Az utolsó napon nagy élmény volt Zágráb belvárosának felfedezése és a Liszt Intézet Magyar Kulturális központjának megtekintése is.

„Többször fürödhettünk a tengerben, ami igazán felejthetetlenné tette a kirándulást. A három iskola diákjai közt komoly kis barátságok szövődtek, összességében nagyon jó emlékeket szereztünk. Szívesen gondolunk vissza erre az öt csodálatos napra.” - zárták soraikat a pacsai iskola diákja.