Rigó Gábor 2016. július 15-én nyitotta meg a madárparkot a történelmi főúri rezidencia udvari részében, s mint feleleveníti: 22 faj mintegy 120 egyedével érkezett Keszthelyre.

Beköltözés előtt. A területet ma már 650 madár népesíti be

Fotó: Madárpark

A madárpark új helyre költözött

– Rengeteget dolgoztam, és évről évre egyre több madarat mutattam be a látogatóknak. Idén már 55 faj 300 példánya volt látható a kastélyban. Hatalmas látogatottsági szintet értem el az elmúlt évek alatt, a kastély után a madárpark volt a leglátogatottabb „kiállítás” – fogalmazott Rigó Gábor, azt is bejelentve: most a madárpark új helyre költözött.

Totó, a kedvenc

Totó, a „világsztár” hattyú 2020. május 16-án érkezett, és ő még több érdeklődőt vonzott, sőt: az internet egyik sztárja lett. Ma már 700 ezer követője van a tik-tok-, Insta-, Facebook-, Twitter- és Youtube-oldalakon. Nem túlzás, komoly rajongótábort hódított meg, s ebben a népes közösségben életének szinte minden mozzanata „hírértékkel” bír.

– Mindezek ellenére lassan csúsztunk lefelé – folytatta Rigó Gábor. – Hiába jöttek a jó adatok, a magas látogatottság és az ehhez kapcsolódó bevételek, az irigység s a rosszindulat mindent tönkretett. Immár több mint egy éve semmi sem történt, ezért ezt a nyolc évet idén nyáron lezártam.

Már négylábúak is simogathatók

Július közepén új fejezet kezdődött: a madárpark új helyre költözött, méghozzá Cserszegtomajra, az eddiginél négyszer nagyobb területre, ahol több mint 650 madár látható, s mellettük mini állatok is helyet kaptak, akiket a látogatók akár simogathatnak.

Vannak benett kenguruk, minnesotai törpe disznók, törpe holland, illetve oroszlánfejű nyulak, s holland törpekecske is szemügyre vehető. A vízimadarak közül hatvan fajt mutatnak be a parkban, köztük apáca fütyülős ludakat és röfögős ausztrál tyúklúdat, s persze a hattyúk mezőnye is erős. A szárazföldi madarak közül a látogatók pávákat, koronás darvakat és fácánokat figyelhetnek meg közelről.