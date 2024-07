„A Szent Gellért Lovagrend 2007-ben állította fel – a Lovagrend kettős keresztjével ékesített – emlékkeresztet a Somogyvámos külterületén álló Árpád-kori romtemplom (a helyiek nyelvén „Pusztatorony”) mellett. Az emlékkereszten a következő felirat olvasható: „Kedves Vándor! E szent helyen nézz fel a keresztre, és emlékezz! A keresztben van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk.” Azóta a járványos esztendőket leszámítva minden nyáron, Szent László Lovagkirályunk ünnepéhez közeli időpontban megemlékezést tart a Rend ezen a történelmi levegőjű, szakrális helyszínen.

A somogyvámosi "Pusztatorony" mellett koszorúzott a Szent Gellért Lovagrend

Fotó: Böröczky Bulcsú / Boglár TV

Somogy vármegye egyik legjelentősebb középkori templomromja a kutatások szerint eredetileg román stílusban épült, egyhajós, félköríves szentéllyel, valószínűleg a XII. században. Hatalmas, négyszögből nyolcszögbe formálódó tornya ma is tekintélyesen emelkedik ki a gyönyörű tájból. Támpilléreit, oldalfalait a gótika hajnalán készíthették. A templom körül hajdan falu helyezkedhetett el.

Az idei ünnepen a nagy meleg ellenére is szép számban gyűltek össze a Lovagrend tagjai, hozzátartozói. Az ünnepi szertartás az egyik legismertebb népénekünk, a magyar szenteket sorba vevő Isten hazánkért térdelünk elődbe... c. dal eléneklésével vette kezdetét. Az Olvasmány Szent Pál apostol efezusi leveléből hangzott el. Az igeszakasz arra tanított bennünket, hogy éljünk békében és szeretetben egymással, töltsük be hivatásunkat személyes és lovagrendi életünkben egyaránt. Így Testben és Lélekben gyarapodva teljesedhetünk ki egyre jobban Istenben.

Elmélkedésében Főtisztelendő Rózsás László atya felhívta a figyelmet arra, hogy nincs a világon még egy olyan család, amely annyi szentet adott a világnak, mint a magyar uralkodócsalád, az Árpád-ház. Az atya kihangsúlyozta azt a példát, amelyet Szent István királyunk adott számunkra, hogy minden döntése, tette előtt kikérte a Jóisten útmutatását, imádkozott minden fontos intézkedése előtt. Uralkodóként is átimádkozta a megoldásra váró kérdéseket, hogy ne pusztán korlátolt emberi logika és akarat szerint hozza meg a nép javát szolgáló döntéseket, hanem a Szentlélek megvilágosító kegyelme által. Aktuális ez a példa a mi számunkra is, hogy először mindig imádkozzunk, mielőtt cselekednénk.