A delegáció tagjait Horváth László polgármester fogadta hivatalában és adott tájékoztatást a város fejlődéséről, felkészültségéről, környezetszépítő programjairól. Ezt követően járták be a várost, hogy a zsűri tagjai tapasztalatokat szerezzenek az elmondottakról.

- A Virágos Magyarország mozgalom nem csak a virágágyásokról szól, sokkal inkább egy átfogószemléletet vizsgálunk, hogy egy településen hogyan történik a hulladékhasznosítás, az esővíz gyűjtés, a környezeti nevelés és azt tapasztaltuk, hogy Lenti ezeken a területeken élen jár, sok olyan beruházás történt, melyek ezeket a célokat szolgálják – mondta el Ambrus Mária Zsófia táj- és kertépítészmérnök.

Kiemelte a hallottak alapján, hogy Lentiben a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióba 800 embert tudnak megmozgatni, ami óriási eredmény, hisz a város közterületeinek alakítása, az élhetőség biztosítása nem csak az önkormányzat feladata, hanem az itt élőké is.

Horváth László polgármester arra emlékeztetett, hogy a Virágos Magyarország verseny kiírásain Lenti több alkalommal szerepelt eredményesen és kapott díjat, de arról is örömmel számot be ismét, hogy a lentiek szeretik tisztán tartani környezetüket és sokat tesznek ezért a helyi intézményekkel, cégekkel együtt.

- Több mint 2 ezer fát, 70 beültetett virágedényt kell gondozni, öntözni a településen a városgazdálkodási kft. munkatársainak a mintegy 46 hektár parkosított terület mellett, ami komoly munka. De ha a városlakók is sokat tesznek, akkor ez gördülékenyebben megy- tette hozzá, majd azt is elmondta, hogy megtörtént a Zalaegerszeg Park megújítása, az Anya gyermekével szobor környezetének rendezése, illetve a rendőrség melletti park is megszépült, padokat helyeztük el, valamint a virágkompozíciók száma is bővült a Süsüt ábrázolóval.