Mint azt Gerő Sándor elmondta: az önkormányzat még 2021. végén nyújtott be pályázatot a Vidékfejlesztési Program keretében, melynek eredményeként valamivel több mint 96 millió forintos támogatást nyertek.

- Összesen 14 helyszínen történt beavatkozás, volt, ahol a meglévő szilárt útburkolatot kellett megerősíteni, máshol a burkolat nélküli utakat kellett aszfaltozni, illetve zuzalékkal feltölteni, de a munkálatok során padkázást, árokrendezést, illetőleg a csapadékvíz elvezető rendszert is felújítottuk mondta a polgármester, aki hozzátette: a pályázati támogatás mellé 5 százalékos, mintegy 5 millió forintos önerőt is biztosított az önkormányzat. A munkálatok során összesen 3.2 kilométernyi útszakasz újulhatott meg.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is elégedett volt a látottakkal. Mint azt megjegyezte: a kormány továbbra is odafigyel a kistelepülések fejlesztésére, s bár a költségvetés lehetőségei most szűkösebbek, a falvak továbbra is számíthatnak pályázati forrásokra.

- A miháldiakat dícséret illeti, hiszen az elmúlt évtizedben számos pályázaton voltak sikeresek, melyek eredményeként több száz millió forintnyi forrás érkezett a településre, amit ráadásul jól is használtak fel - summázta véleményét Cseresnyés Péter képviselő.